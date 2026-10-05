Messi compartió imágenes de su última práctica con la Selección y dejó un emotivo mensaje

Lionel Messi compartió este lunes un álbum de fotografías de su último entrenamiento con la Selección argentina, a pocas horas de disputar el partido que marcará su despedida de la Albiceleste.

El capitán publicó en Instagram seis imágenes tomadas durante la práctica realizada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, y acompañó el posteo con una frase cargada de emoción: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”.

Argentina enfrentará este martes desde las 20 a Benín en el estadio Monumental. El encuentro será el número 208 de Messi con la camiseta nacional y representará el cierre de una trayectoria que comenzó hace más de 21 años.

Las imágenes difundidas por el rosarino muestran distintos momentos de la jornada. En algunas aparece junto a sus compañeros y al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, mientras que en otras se lo observa durante los ejercicios con pelota.

Las fotografías grupales, realizadas durante el atardecer, reflejan además el clima distendido que rodeó la última concentración del capitán con el seleccionado.

Messi debutó con la Selección mayor el 17 de agosto de 2005, durante un amistoso frente a Hungría en Budapest. Aquel estreno duró apenas unos minutos debido a una expulsión, pero terminó siendo el comienzo de una de las historias más importantes del fútbol argentino.

El delantero llegará a su último encuentro como máximo goleador y jugador con más presencias en la historia del seleccionado. Antes del amistoso ante Benín acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias.

La publicación realizada este lunes anticipó el tono emocional que tendrá la despedida. Con una frase breve, Messi resumió el vínculo construido durante más de dos décadas con la camiseta argentina: “Sé que voy a extrañar” esos momentos que acompañaron buena parte de su carrera.

Cn información de Infobae