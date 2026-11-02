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Llega a la Argentina el primer autotest de VIH de venta libre
El dispositivo permite conocer el resultado mediante una muestra de saliva.
Argentina incorporó el primer autotest de VIH de venta libre que utiliza una muestra de fluido oral y puede realizarse en el hogar. Se trata de OraQuick, desarrollado por Laboratorios Richmond y aprobado por la ANMAT, con una lectura disponible entre 20 y 40 minutos y sin necesidad de agujas.
El dispositivo detecta anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2. Para utilizarlo, la persona debe pasar un hisopo por las encías, colocarlo en un vial con solución reveladora y esperar el resultado. Según la información difundida durante su presentación, la prueba alcanza una sensibilidad y especificidad superiores al 99% cuando se usa correctamente.
El autotest tendrá un precio estimado de $27.500 y estará disponible en farmacias y a través de MiTest, la plataforma de comercio electrónico de Richmond. Su incorporación busca ampliar el acceso al diagnóstico temprano en un contexto en el que unas 140.000 personas viven con VIH en Argentina y se registran alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos por año. El 49% se detecta de manera tardía, cuando ya existe compromiso inmunológico.
“Ampliar el testeo y vincular rápidamente a las personas con el tratamiento es fundamental”, sostuvo Maximiliano Bergman, director médico de Laboratorios Richmond. La infectóloga Florencia Cahn, de Fundación Huésped, remarcó que se trata de una herramienta de tamizaje: cualquier resultado reactivo debe confirmarse luego mediante un análisis de sangre.
La especialista también recordó que una respuesta no reactiva solo se considera concluyente si transcurrieron al menos tres meses desde la última posible exposición al virus. Además, destacó que el diagnóstico temprano permite acceder rápidamente a tratamientos eficaces y reducir nuevas transmisiones.
“Si el resultado te da positivo podés acceder a un tratamiento que te permite tener una buena calidad de vida y no transmitir el virus por vía sexual”, señaló Cahn. La médica enmarcó el autotest dentro de una estrategia de prevención combinada que incluye testeo y tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud recomienda los autotests como complemento del sistema tradicional. En Argentina, las pruebas gratuitas y confidenciales siguen garantizadas en hospitales y centros de salud. La herramienta apunta especialmente a quienes postergan la consulta médica.
Con información de Infobae
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