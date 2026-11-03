Visita del Papa a la Argentina: "No busca pelearse con nadie, sino promover el diálogo"

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, Pedro Fournau, visitó el programa La Peña de Homero, de La Brújula 24, y se refirió a la próxima llegada del papa León XIV a la Argentina. Durante la entrevista, destacó la importancia de la visita, que se producirá casi 40 años después de la última recorrida extensa de un pontífice por el país.

Fournau sostuvo que la presencia del Papa representa una oportunidad para promover el encuentro entre distintos sectores de la sociedad. “Él no viene a pelearse con nadie ni a criticar a nadie. Viene a hablar de las cosas que viene hablando la Iglesia”, expresó.

En ese sentido, consideró que el mensaje del pontífice no debe interpretarse desde las diferencias políticas. “Que nadie se ponga mal si el Papa pronuncia la palabra justicia social, si hace 135 años que la Iglesia la viene pronunciando”, señaló.

Además, remarcó que la visita puede favorecer el acercamiento entre sectores que mantienen posiciones enfrentadas. “Me parece que él no viene a bajar líneas, viene a invitarnos a un diálogo, a un consenso”, afirmó.

El obispo también recordó al papa Francisco y reflexionó sobre su relación con la Argentina. “Creo que lo hemos tenido tan cerca que no hemos sabido darle el verdadero lugar que le cabía como líder, como referente universal”, manifestó.

Por otra parte, hizo referencia al individualismo y a la necesidad de fortalecer los vínculos comunitarios. “En tiempos de tanto individualismo nos salva pensarnos en comunidad”, sostuvo, y expresó su deseo de que la visita de León XIV contribuya a recuperar ese sentido de solidaridad.

Finalmente, Fournau confirmó que viajará junto al arzobispo de Bahía Blanca para participar de las actividades previstas y adelantó que numerosas comunidades de la región también se trasladarán para acompañar al pontífice. Asimismo, indicó que se organizaron celebraciones y transmisiones en distintos espacios de la ciudad para quienes no puedan viajar.