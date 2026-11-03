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El Senado bonaerense buscará darle luz verde a la producción pública de medicamentos
La iniciativa impulsada por el gobierno de Axel Kicillof busca reducir costos y garantizar el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos.
El Senado de la provincia de Buenos Aires le dará este jueves media sanción a la ley que busca crear la empresa pública de medicamentos bonaerenses, en lo que será un triunfo a medias de la gestión de Axel Kicillof, ya que el proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA) deberá esperar ante la objeción de los intendentes.
Tras idas y vueltas y en una Cámara alta con poca acción en el año, el oficialismo avanzará con la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Es decir, el Gobierno será el titular del 99% del capital social de la empresa, mientras que el 1% podrá ser administrado por actores públicos o privados.
Pese a los cambios, las bancadas opositoras de Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos – UCR Identidad adelantaron que se opondrán a la normativa bajo argumentos como la ampliación de la burocracia estatal, el gasto fiscal, y la falta de una razón que justifique la creación de la empresa de medicamentos.
La iniciativa busca que la Provincia pueda investigar, desarrollar, producir, comprar, vender y distribuir medicamentos e insumos sanitarios; como así también elaborar vacunas, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos, entre otros. La idea apunta a priorizar el abastecimiento de los hospitales provinciales y municipales para esquivar los sobreprecios de los laboratorios privados y bajar drásticamente los costos del sistema público.
Este jueves el Senado le dará media sanción a la Ley que busca crear la empresa pública de medicamentos bonaerenses, mientras que el proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA), será enviado a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes de diferentes senadores y senadoras y continuar el camino de la construcción de estas herramientas que son fundamentales para gestionar el sistema de salud bonaerense.— Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 2, 2026
Fuente: DIB
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