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Cuatro muertos tras un fuerte choque en la Ruta 65
Dos autos chocaron de frente a la altura del kilómetro 319.
Cuatro personas murieron tras un fuerte accidente este lunes en la Ruta 65, a la altura del kilómetro 319, entre Pirovano y Urdampilleta.
De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios de la zona, dos automóviles habrían protagonizado un choque frontal y uno de los vehículos terminó volcando.
La colisión se produjo entre un automóvil Toyota Corolla y un Renault Logan. En el primero de los vehículos murieron Oscar Osvaldo Bauza (68 años) y Marta Susana Werdin (88), ambos domiciliados en la localidad de Carhué.
En tanto, en el otro automóvil fallecieron Fernando José Galeano (42), con domicilio en Tristán Suárez, y José Francisco Roldán (59), de Longchamps, partido de Almirante Brown.
El siniestro ocurrió cerca de las 10 de la mañana y la ruta estuvo cortada buena parte del día mientras especialistas de Policía Científica realizaban las pericias correspondientes. En el lugar trabajaron bomberos de Urdampilleta y Pirovano.
Con información de FM Radiante y La Mañana
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