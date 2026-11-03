"Tenemos litio, tenemos cobre, pero hagamos fábricas", reclamó el economista Carlos Heller

Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop, exdiputado nacional y exvicepresidente de Boca Juniors, brindó este martes una conferencia de prensa en el Hotel Argos de Bahía Blanca, donde analizó la coyuntura económica argentina, defendió la industrialización de los recursos naturales y se refirió a la construcción de una alternativa política para las elecciones de 2027.

Durante el encuentro, Heller sostuvo que uno de los principales desafíos del país es generar valor agregado a partir de sus recursos naturales. "Tenemos litio, tenemos cobre, explotémoslo, pero hagamos fábricas de baterías", expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar la producción nacional y generar empleo. "Los países del mundo que exportaron solo materias primas son países pobres. Los países que están bien son los que tenían esos recursos y les agregaron valor", afirmó.

Consultado sobre el escenario electoral de 2027, el exlegislador consideró que todavía es prematuro hablar de candidaturas y aseguró que la prioridad debe ser construir una propuesta común entre los distintos sectores de la oposición.

"Lo que nosotros necesitamos es el acuerdo programático. Luego surgirá quién mejor lo puede representar", señaló. Además, explicó que ese espacio debe definir sus posiciones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, las importaciones, el tipo de cambio, el empleo y la obra pública.

Finalmente, Heller sostuvo que el principal desafío del espacio que integra es establecer los lineamientos de un modelo de país antes de avanzar en la discusión sobre los nombres que competirán en las próximas elecciones.