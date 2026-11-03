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El Municipio anunció la renovación del transporte público para mejorar frecuencias y sumar recorridos
El proyecto contempla 120 unidades nuevas y busca llegar a cubrir 97% de la ciudad.
El Municipio presentó este martes un proyecto de renovación integral del transporte público de Bahía Blanca, que contempla la incorporación de colectivos nuevos, mejoras en las frecuencias y una ampliación de los recorridos para llegar a más barrios.
"Ya son 18 años desde el último cambio de sistema de transporte público. Estamos viviendo un momento en el cual el Gobierno Nacional se ha retirado, ha cambiado totalmente el sistema de subsidios. Tenemos el convencimiento y el deseo de que la gente viaje mejor, lo haga de mejor manera", señaló el intendente Federico Susbielles en una rueda de prensa.
El funcionario detalló que se plantea "una renovación profunda del parque. Estamos hablando de casi 120 unidades sobre 160 unidades que hay en servicio, que van a tener que ser 0 kilómetros, con una antigüedad promedio de 3 años. También una ampliación en los radios, vamos a llegar al 97% de la ciudad, con una mejora también en las frecuencias, y también buscando un sistema que también proteja a los transportistas, con lo cual vamos a pasar también a garantizar un precio por kilómetro recorrido".
El proyecto debe ser aprobado por el Concejo Deliberante y por ello será enviado esta misma semana para que, una vez aprobado el pliego correspondiente, se pueda llamar a licitación.
En ese sentido, el subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte, Fabián Lliteras, explicó que el nuevo diseño fue elaborado a partir de un análisis de los desplazamientos de los usuarios, las necesidades de los distintos barrios y los reclamos recibidos por el Municipio.
Según las estimaciones oficiales, la ampliación de la cobertura permitirá que aproximadamente 5.000 bahienses más estén en condiciones de incorporarse al sistema.
La reestructuración buscará mantener los recorridos utilizados por los pasajeros habituales y, al mismo tiempo, extender el servicio hacia nuevas zonas de la ciudad.
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