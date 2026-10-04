TC: primer triunfo de Faín

Ignacio Faín consiguió este domingo su primera victoria en el Turismo Carretera al quedarse con la final disputada en el Autódromo de San Nicolás, correspondiente a la 12ª fecha de la temporada y segunda cita de la Copa de Oro.

El piloto del Torino del Trotta Racing coronó de la mejor manera un fin de semana en el que había mostrado un gran rendimiento desde la clasificación, cuando logró su primera pole position dentro de la categoría.

La carrera tuvo durante buena parte de su desarrollo a Julián Santero como protagonista. El mendocino, que había largado desde la primera posición con su BMW, encabezó la competencia durante 22 vueltas y parecía encaminarse hacia el triunfo.

🚨 ¡Se largó la Final del #TurismoCarretera en San Nicolás! 📌 Santero mantuvo la posición de privilegio seguido por Nacho Faín. ✅ Azar aprovechó los problemas de Rossi para arrebatarle la 3ª posción. https://t.co/p4JQo0IDeK — SoloTC (@solotcOK) October 4, 2026

Sin embargo, una falla en el motor cuando transitaba el tramo decisivo modificó por completo el panorama. Faín aprovechó el inconveniente, tomó el liderazgo y se encaminó hacia una histórica victoria, la primera desde su debut en el Turismo Carretera en 2025.

De esta manera, el santafesino se convirtió en el 229° piloto en ganar una competencia dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino.

Chapur ya cuenta con la victoria reglamentaria para ser campeón. (ACTC)

Facundo Chapur, también con Torino, terminó en la segunda colocación, mientras que Santero logró sostenerse pese a los problemas mecánicos y completó el podio en el tercer puesto.

Final – TC – 12ª fecha – 25 vueltas – San Nicolás

Pos. Piloto M. Tpo. / Dif. 1 Faín* T 37:37.123 2 Chapur* T 3.815 3 Santero BMW 7.027 4 Fritzler* MB 9.443 5 Azar MB 13.026 6 Rossi* Ty 26.374 7 Ledesma* Ch 26.703 8 Castellano* D 27.053 9 Di Palma Ty 27.854 10 Canapino, A.* Ch 28.265 11 Gianini* F 27.521 12 Dianda D 28.784 13 Urcera* MB 29.249 14 Risatti F 29.569 15 De Benedictis F 30.32 16 Aguirre Ch 33.137 17 Craparo F 33.505 18 Quijada Ch 36.685 19 Trosset F 37.423 20 Lambiris* F 38.163 21 Todino F 37.059 22 Spataro F 38.597 23 Palazzo* Ty 41.318 24 Catalán Magni Ch 45.211 25 Scialchi F 47.252 26 Mangoni Ch 48.091 27 Ardusso F 48.791 28 Landa* Ch 51.29 29 Bonelli F 51.495 30 Jakos Ty 52.119 31 Martínez Ch 56.865 32 Canapino, M. T 57.354 33 Trucco D 58.99 34 Valle Ch 59.891 35 Ochoa Ty 1:00.205 36 De Carlo Ch 1:11.349 37 Ferrante F 1:12.211 38 Impiombato T 1:12.756 39 Jalaf F 1:14.523 40 Agrelo T 1 Vuelta 41 Carinelli F 1 Vuelta 42 Vázquez D 6 Vueltas 43 Fontana Ch 6 Vueltas 44 Abella Ty 8 Vueltas 45 Candela BMW 12 Vueltas 46 Chansard Ty 13 Vueltas 47 Ebarlín Ch 13 Vueltas 48 Werner* F 14 Vueltas 49 Lugón F 15 Vueltas 50 Álvarez Ch 17 Vueltas 51 Moscardini D 21 Vueltas 52 Castro T 23 Vueltas 53 Barrio Ch 23 Vueltas

Para Faín fue un domingo prácticamente perfecto. Por la mañana también se había impuesto en la primera serie, después de haber sido el más rápido en la clasificación del sábado.

🔥 ¡iMPRESIONANTE MANIOBRA DE CHAPUR PARA SUPERAR A AZAR! 📌 El cordobés, que tripula el Torino del Trotta Racing, sobrepasó al piloto oficial Mercedes-Benz y alcanzó el 3° puesto en la Final de #TurismoCarretera en San Nicolás. https://t.co/eT1HWRKbwn — SoloTC (@solotcOK) October 4, 2026

La fecha también dejó novedades importantes en la Copa de Oro. Mariano Werner, que había llegado a San Nicolás como líder, debió abandonar y Facundo Chapur pasó a ocupar el primer lugar del certamen.

😱 ¡ABANDONÓ EL PUNTERO DE LA COPA DE ORO! 📌 Mariano Werner desertó de la Final del #TurismoCarretera en San Nicolás luego de reportar problemas en la transmisión del Ford Mustang. 👀 Duro revés para el entrerriano que pierde el liderazgo del "minitorneo". https://t.co/ROyA13vpIN — SoloTC (@solotcOK) October 4, 2026

Faín, en tanto, sumó una importante cantidad de puntos y se metió de lleno en la pelea por el campeonato después de concretar el triunfo más importante de su trayectoria deportiva.

Copa de Oro – TC – Disputadas 2 de 5 fechas