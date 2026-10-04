Deportes
TC: primer triunfo de Faín
El piloto de Torino se impuso en San Nicolás luego de aprovechar un problema mecánico de Santero en el final. Chapur terminó segundo y el mendocino pudo completar el podio.
Ignacio Faín consiguió este domingo su primera victoria en el Turismo Carretera al quedarse con la final disputada en el Autódromo de San Nicolás, correspondiente a la 12ª fecha de la temporada y segunda cita de la Copa de Oro.
El piloto del Torino del Trotta Racing coronó de la mejor manera un fin de semana en el que había mostrado un gran rendimiento desde la clasificación, cuando logró su primera pole position dentro de la categoría.
La carrera tuvo durante buena parte de su desarrollo a Julián Santero como protagonista. El mendocino, que había largado desde la primera posición con su BMW, encabezó la competencia durante 22 vueltas y parecía encaminarse hacia el triunfo.
🚨 ¡Se largó la Final del #TurismoCarretera en San Nicolás! 📌 Santero mantuvo la posición de privilegio seguido por Nacho Faín. ✅ Azar aprovechó los problemas de Rossi para arrebatarle la 3ª posción. https://t.co/p4JQo0IDeK— SoloTC (@solotcOK) October 4, 2026
Sin embargo, una falla en el motor cuando transitaba el tramo decisivo modificó por completo el panorama. Faín aprovechó el inconveniente, tomó el liderazgo y se encaminó hacia una histórica victoria, la primera desde su debut en el Turismo Carretera en 2025.
De esta manera, el santafesino se convirtió en el 229° piloto en ganar una competencia dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino.
Facundo Chapur, también con Torino, terminó en la segunda colocación, mientras que Santero logró sostenerse pese a los problemas mecánicos y completó el podio en el tercer puesto.
Final – TC – 12ª fecha – 25 vueltas – San Nicolás
|Pos.
|Piloto
|M.
|Tpo. / Dif.
|1
|Faín*
|T
|37:37.123
|2
|Chapur*
|T
|3.815
|3
|Santero
|BMW
|7.027
|4
|Fritzler*
|MB
|9.443
|5
|Azar
|MB
|13.026
|6
|Rossi*
|Ty
|26.374
|7
|Ledesma*
|Ch
|26.703
|8
|Castellano*
|D
|27.053
|9
|Di Palma
|Ty
|27.854
|10
|Canapino, A.*
|Ch
|28.265
|11
|Gianini*
|F
|27.521
|12
|Dianda
|D
|28.784
|13
|Urcera*
|MB
|29.249
|14
|Risatti
|F
|29.569
|15
|De Benedictis
|F
|30.32
|16
|Aguirre
|Ch
|33.137
|17
|Craparo
|F
|33.505
|18
|Quijada
|Ch
|36.685
|19
|Trosset
|F
|37.423
|20
|Lambiris*
|F
|38.163
|21
|Todino
|F
|37.059
|22
|Spataro
|F
|38.597
|23
|Palazzo*
|Ty
|41.318
|24
|Catalán Magni
|Ch
|45.211
|25
|Scialchi
|F
|47.252
|26
|Mangoni
|Ch
|48.091
|27
|Ardusso
|F
|48.791
|28
|Landa*
|Ch
|51.29
|29
|Bonelli
|F
|51.495
|30
|Jakos
|Ty
|52.119
|31
|Martínez
|Ch
|56.865
|32
|Canapino, M.
|T
|57.354
|33
|Trucco
|D
|58.99
|34
|Valle
|Ch
|59.891
|35
|Ochoa
|Ty
|1:00.205
|36
|De Carlo
|Ch
|1:11.349
|37
|Ferrante
|F
|1:12.211
|38
|Impiombato
|T
|1:12.756
|39
|Jalaf
|F
|1:14.523
|40
|Agrelo
|T
|1 Vuelta
|41
|Carinelli
|F
|1 Vuelta
|42
|Vázquez
|D
|6 Vueltas
|43
|Fontana
|Ch
|6 Vueltas
|44
|Abella
|Ty
|8 Vueltas
|45
|Candela
|BMW
|12 Vueltas
|46
|Chansard
|Ty
|13 Vueltas
|47
|Ebarlín
|Ch
|13 Vueltas
|48
|Werner*
|F
|14 Vueltas
|49
|Lugón
|F
|15 Vueltas
|50
|Álvarez
|Ch
|17 Vueltas
|51
|Moscardini
|D
|21 Vueltas
|52
|Castro
|T
|23 Vueltas
|53
|Barrio
|Ch
|23 Vueltas
Para Faín fue un domingo prácticamente perfecto. Por la mañana también se había impuesto en la primera serie, después de haber sido el más rápido en la clasificación del sábado.
🔥 ¡iMPRESIONANTE MANIOBRA DE CHAPUR PARA SUPERAR A AZAR! 📌 El cordobés, que tripula el Torino del Trotta Racing, sobrepasó al piloto oficial Mercedes-Benz y alcanzó el 3° puesto en la Final de #TurismoCarretera en San Nicolás. https://t.co/eT1HWRKbwn— SoloTC (@solotcOK) October 4, 2026
La fecha también dejó novedades importantes en la Copa de Oro. Mariano Werner, que había llegado a San Nicolás como líder, debió abandonar y Facundo Chapur pasó a ocupar el primer lugar del certamen.
😱 ¡ABANDONÓ EL PUNTERO DE LA COPA DE ORO! 📌 Mariano Werner desertó de la Final del #TurismoCarretera en San Nicolás luego de reportar problemas en la transmisión del Ford Mustang. 👀 Duro revés para el entrerriano que pierde el liderazgo del "minitorneo". https://t.co/ROyA13vpIN— SoloTC (@solotcOK) October 4, 2026
Faín, en tanto, sumó una importante cantidad de puntos y se metió de lleno en la pelea por el campeonato después de concretar el triunfo más importante de su trayectoria deportiva.
Copa de Oro – TC – Disputadas 2 de 5 fechas
|Pos.
|Piloto
|M.
|Pts
|1°
|Chapur
|T
|82.5
|2°
|Santero*
|BMW
|81
|3°
|Fritzler
|MB
|78
|4°
|Di Palma*
|Ty
|70.5
|5°
|Canapino
|Ch
|64
|6°
|Werner
|F
|59
|7°
|Faín
|T
|59
|8°
|Castellano
|D
|58.5
|9°
|Dianda*
|D
|55.5
|10°
|Ledesma
|Ch
|48
|11°
|Palazzo
|Ty
|37
|12°
|Rossi
|Ty
|36
|13°
|Urcera
|MB
|30.5
|14°
|Gianini
|F
|29
|15°
|Landa
|Ch
|28.5
|16°
|Lambiris
|F
|22
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