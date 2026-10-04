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TC: primer triunfo de Faín

El piloto de Torino se impuso en San Nicolás luego de aprovechar un problema mecánico de Santero en el final. Chapur terminó segundo y el mendocino pudo completar el podio.

| 🕒 12 mins. de lectura.
Faín es el 229° ganador en el TC. (ACTC)

Ignacio Faín consiguió este domingo su primera victoria en el Turismo Carretera al quedarse con la final disputada en el Autódromo de San Nicolás, correspondiente a la 12ª fecha de la temporada y segunda cita de la Copa de Oro.

El piloto del Torino del Trotta Racing coronó de la mejor manera un fin de semana en el que había mostrado un gran rendimiento desde la clasificación, cuando logró su primera pole position dentro de la categoría.

La carrera tuvo durante buena parte de su desarrollo a Julián Santero como protagonista. El mendocino, que había largado desde la primera posición con su BMW, encabezó la competencia durante 22 vueltas y parecía encaminarse hacia el triunfo.

Sin embargo, una falla en el motor cuando transitaba el tramo decisivo modificó por completo el panorama. Faín aprovechó el inconveniente, tomó el liderazgo y se encaminó hacia una histórica victoria, la primera desde su debut en el Turismo Carretera en 2025.

De esta manera, el santafesino se convirtió en el 229° piloto en ganar una competencia dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino.

Chapur ya cuenta con la victoria reglamentaria para ser campeón. (ACTC)

Facundo Chapur, también con Torino, terminó en la segunda colocación, mientras que Santero logró sostenerse pese a los problemas mecánicos y completó el podio en el tercer puesto.

Final – TC – 12ª fecha – 25 vueltas – San Nicolás

Pos.PilotoM.Tpo. / Dif.
1Faín*T37:37.123
2Chapur*T3.815
3SanteroBMW7.027
4Fritzler*MB9.443
5AzarMB13.026
6Rossi*Ty26.374
7Ledesma*Ch26.703
8Castellano*D27.053
9Di PalmaTy27.854
10Canapino, A.*Ch28.265
11Gianini*F27.521
12DiandaD28.784
13Urcera*MB29.249
14RisattiF29.569
15De BenedictisF30.32
16AguirreCh33.137
17CraparoF33.505
18QuijadaCh36.685
19TrossetF37.423
20Lambiris*F38.163
21TodinoF37.059
22SpataroF38.597
23Palazzo*Ty41.318
24Catalán MagniCh45.211
25ScialchiF47.252
26MangoniCh48.091
27ArdussoF48.791
28Landa*Ch51.29
29BonelliF51.495
30JakosTy52.119
31MartínezCh56.865
32Canapino, M.T57.354
33TruccoD58.99
34ValleCh59.891
35OchoaTy1:00.205
36De CarloCh1:11.349
37FerranteF1:12.211
38ImpiombatoT1:12.756
39JalafF1:14.523
40AgreloT1 Vuelta
41CarinelliF1 Vuelta
42VázquezD6 Vueltas
43FontanaCh6 Vueltas
44AbellaTy8 Vueltas
45CandelaBMW12 Vueltas
46ChansardTy13 Vueltas
47EbarlínCh13 Vueltas
48Werner*F14 Vueltas
49LugónF15 Vueltas
50ÁlvarezCh17 Vueltas
51MoscardiniD21 Vueltas
52CastroT23 Vueltas
53BarrioCh23 Vueltas

Para Faín fue un domingo prácticamente perfecto. Por la mañana también se había impuesto en la primera serie, después de haber sido el más rápido en la clasificación del sábado.

La fecha también dejó novedades importantes en la Copa de Oro. Mariano Werner, que había llegado a San Nicolás como líder, debió abandonar y Facundo Chapur pasó a ocupar el primer lugar del certamen.

Faín, en tanto, sumó una importante cantidad de puntos y se metió de lleno en la pelea por el campeonato después de concretar el triunfo más importante de su trayectoria deportiva.

Copa de Oro – TC – Disputadas 2 de 5 fechas

Pos.PilotoM.Pts
ChapurT82.5
Santero*BMW81
FritzlerMB78
Di Palma*Ty70.5
CanapinoCh64
WernerF59
FaínT59
CastellanoD58.5
Dianda*D55.5
10°LedesmaCh48
11°PalazzoTy37
12°RossiTy36
13°UrceraMB30.5
14°GianiniF29
15°LandaCh28.5
16°LambirisF22
En negrita los que ya ganaron. Referencia*: los “3 de último minuto”.
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