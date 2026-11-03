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Entró a robar a una casa, dejó un televisor preparado para llevarse y terminó detenido
El sospechoso tiene 25 años y fue descubierto por un vecino de 76. Escapó por los patios de las viviendas, pero la Policía logró localizarlo con ayuda de las cámaras de seguridad.
Un joven de 25 años fue detenido este martes al mediodía, acusado de entrar a una casa con intenciones de robar un televisor y escapar por una propiedad vecina cuando fue descubierto.
El episodio ocurrió alrededor de las 12.45 en una vivienda ubicada en avenida La Plata al 1700, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de un desconocido en el lugar.
Según informaron fuentes del Comando de Patrullas, un vecino de 76 años observó a un hombre vestido con ropa oscura dentro de la propiedad lindera. Al advertir que había sido descubierto, el sospechoso ingresó sin autorización al patio del hombre y se dio a la fuga.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que el intruso había dañado una ventana de la primera vivienda y dejado preparado en el patio un televisor LED de 32 pulgadas, con la intención de llevárselo.
Con la descripción aportada por el testigo, personal policial inició un operativo de búsqueda, que contó con la colaboración de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).
Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido en Líbano al 1500. Fue identificado como César Ferrero, de 25 años. Quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial, acusado de los delitos de robo en grado de tentativa y violación de domicilio.
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