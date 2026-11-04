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Todo Cerri estará sin luz durante cinco horas el próximo viernes por tareas programadas de EDES
La empresa anunció tareas de mantenimiento en la estación transformadora de la localidad. La interrupción del suministro eléctrico será desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde.
La empresa EDES anunció que el próximo viernes 6 de noviembre se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará a la totalidad de la localidad de General Daniel Cerri, debido a una serie de trabajos previstos en la estación transformadora.
Según informó la distribuidora, las tareas se desarrollarán entre las 8.30 y las 13.30, por lo que todos los usuarios de la localidad permanecerán sin suministro eléctrico durante un lapso estimado de cinco horas.
La interrupción del servicio responde a la necesidad de realizar trabajos programados en las instalaciones que abastecen de energía a toda la localidad.
Ante esta situación, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias, especialmente en aquellos hogares y establecimientos que dependen de la electricidad para el funcionamiento de equipos esenciales.
También se aconseja desconectar los artefactos eléctricos sensibles durante el período de interrupción y evitar la apertura innecesaria de heladeras y congeladores para conservar la temperatura de los alimentos.
De acuerdo con el cronograma anunciado por EDES, el suministro comenzará a normalizarse una vez finalizadas las tareas, previstas para las 13.30 del viernes.
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