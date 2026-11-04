Todo Cerri estará sin luz durante cinco horas el próximo viernes por tareas programadas de EDES

La empresa EDES anunció que el próximo viernes 6 de noviembre se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará a la totalidad de la localidad de General Daniel Cerri, debido a una serie de trabajos previstos en la estación transformadora.

Según informó la distribuidora, las tareas se desarrollarán entre las 8.30 y las 13.30, por lo que todos los usuarios de la localidad permanecerán sin suministro eléctrico durante un lapso estimado de cinco horas.

La interrupción del servicio responde a la necesidad de realizar trabajos programados en las instalaciones que abastecen de energía a toda la localidad.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias, especialmente en aquellos hogares y establecimientos que dependen de la electricidad para el funcionamiento de equipos esenciales.

También se aconseja desconectar los artefactos eléctricos sensibles durante el período de interrupción y evitar la apertura innecesaria de heladeras y congeladores para conservar la temperatura de los alimentos.

De acuerdo con el cronograma anunciado por EDES, el suministro comenzará a normalizarse una vez finalizadas las tareas, previstas para las 13.30 del viernes.