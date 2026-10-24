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TC: Lambiris se quedó con la pole en Rosario después de cuatro años
El piloto uruguayo, a bordo de un Ford Mustang, fue el más rápido en la clasificación de la 13ª fecha. Rossi y Fritzler completaron los tres primeros lugares.
Mauricio Lambiris fue el gran protagonista de la clasificación del Turismo Carretera en Rosario. El piloto uruguayo, al volante de un Ford Mustang, consiguió este sábado la pole position de la 13ª fecha del campeonato, que se disputa en el autódromo Juan Manuel Fangio.
Lambiris marcó un tiempo de 1 minuto, 35 segundos y 92 milésimas, registro que le permitió superar por 192 milésimas a Matías Rossi (Toyota Camry), mientras que Otto Fritzler (Mercedes-Benz) completó los tres primeros puestos.
Según se informó, el uruguayo consiguió su primera pole position de la temporada y la cuarta de su trayectoria en la categoría. Además, puso fin a una sequía de cuatro años sin quedarse con el mejor tiempo en una clasificación.
La jornada había comenzado con dos tandas de entrenamientos, en las que Rossi se destacó al establecer el mejor registro. El piloto de Toyota completó su vuelta más rápida en 1m34s958 durante la segunda sesión, aunque posteriormente no pudo sostener el primer puesto en la clasificación.
La actividad corresponde al Gran Premio AFA, que representa la tercera fecha de la Copa de Oro y comienza a definir posiciones importantes en la lucha por el campeonato.
El Turismo Carretera regresó este fin de semana al circuito rosarino después de siete años de ausencia. La última presentación de la categoría en ese escenario había sido en mayo de 2019, cuando la victoria quedó en manos de Matías Rossi.
La competencia continuará este domingo con las series clasificatorias y la carrera final, en una jornada que promete ser determinante para los aspirantes al título de la temporada 2026.
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