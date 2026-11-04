La fuerte decisión de Eduardo Domínguez en Atlético Mineiro a 17 días de la final con Boca

Atlético Mineiro atraviesa una dura racha de cuatro derrotas de manera consecutiva y Eduardo Domínguez tomó una fuerte decisión con la mira puesta en dar vuelta la llave por la semifinal de la Copa de Brasil, el gran objetivo previo a enfrentar a Boca en la final de la Copa Sudamericana.

De cara a la visita de este miércoles a Botafogo en Río de Janeiro por la fecha 34 del Brasileirao, el Barba planea una alineación completamente alternativa para darle un descanso a sus habituales titulares, en particular a aquellos que atraviesan lesiones; lista que conforman Victor Hugo Fred, Mateo Casierra, Reinier y Thiago Borbas.

El único jugador titular dentro del armado de Eduardo Domínguez que podría ser de la partida sería el regreso de Everson, el arquero y figura que sufrió una fractura en el pie izquierdo a principios de septiembre durante un duelo contra Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa de Brasil. Un retorno que parece confirmar que estará listo para enfrentar al Xeneize en la final de la Sudamericana.

La búsqueda de Domínguez es que sus titulares lleguen de la mejor manera al encuentro de vuelta por la semifinal de la Copa de Brasil contra Gremio, a quien recibirán el sábado 7 de noviembre a las 18 h. en el Arena MRV de Belo Horizonte con la necesidad de dar vuelta la llave al haber caído 2-0 en el juego de ida en Porto Alegre.

De no mediar inconvenientes, así sería la formación del Galo para visitar al Fogao en el estadio Nilton Santos: Everson; Léo Duarte, Vitão, Vitor Hugo, Pascini; Tomás Pérez, Cissé, Alexsander, Scarpa; Ángelo Preciado y Cauã Soares.

Fuente: TyC