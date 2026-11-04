Un jugador argentino defendió al arquero tras el choque con el futbolista que murió

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, conmocionó al fútbol español y dejó una profunda tristeza en el plantel del FC Andorra. En medio de la repercusión por el trágico episodio, Lautaro Spatz, futbolista argentino del equipo, publicó una carta en sus redes sociales para expresar su apoyo a su compañero Jesús Owono.

El arquero quedó en el centro de la escena después del choque que protagonizó con De Miguel durante el encuentro.

Tras el impacto, el futbolista del Tenerife sufrió una emergencia cardíaca, fue trasladado a un hospital y falleció este martes.

En su mensaje, Spatz destacó la calidad humana de Owono y contó cómo atraviesa estos momentos. “Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, escribió.

Además, el defensor argentino expresó el dolor que atraviesa todo el vestuario del Andorra: “Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”.

En el comienzo de su publicación, el futbolista también envió sus condolencias a los familiares y seres queridos del delantero del Tenerife, así como a los hinchas del club.

“Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida”, expresó.

Por último, Spatz pidió acompañar a quienes atraviesan el dolor por la pérdida y remarcó que se trató de una situación que nadie podía imaginar. “Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida”, concluyó.

La carrera de Lautaro Spatz

Spatz nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 2001 y comenzó su formación futbolística en las inferiores de Defensores de Belgrano.

Sin embargo, a los ocho años se mudó con su familia a España, donde continuó su carrera en Puerto Malagueño, Elche y Cádiz. En este último club llegó a debutar en el primer equipo y también jugó en su filial.

En 2023 tuvo una breve experiencia en Uruguay con Montevideo City Torque y luego pasó por Antequera y Algeciras. En agosto de 2025 se incorporó al Villarreal B, donde disputó 31 partidos, convirtió tres goles y dio una asistencia. Finalmente, en agosto de 2026 llegó al FC Andorra, su actual equipo, con un contrato por dos temporadas.

Fuente: TN