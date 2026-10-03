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Turismo Carretera en San Nicolás: Faín logró su primera pole position
Con el Torino, se quedó con la clasificación de la 12ª fecha y largará adelante este domingo. Fritzler y Santero completaron los tres primeros lugares.
Ignacio Faín tuvo una jornada inolvidable en San Nicolás y consiguió este sábado su primera pole position en el Turismo Carretera, en el marco de la 12ª fecha de la temporada y segunda presentación de la Copa de Oro.
El piloto de Torino marcó un tiempo de 1m26s047 y quedó al frente de la clasificación, superando por 0s216 a Otto Fritzler, con Mercedes-Benz, mientras que Julián Santero, a bordo de un BMW, terminó tercero a 0s232.
El resultado también significó el regreso de Torino al primer puesto de una clasificación después de más de tres años. La última pole de la marca había sido conseguida por José Manuel Urcera en julio de 2023, en Posadas. Desde entonces habían transcurrido 48 competencias.
Más atrás se ubicó Matías Rossi, con Toyota Camry, en el quinto puesto, mientras que Mariano Werner, líder de la Copa de Oro, finalizó séptimo a 0s609. Christian Ledesma fue octavo con Chevrolet Camaro y Agustín Canapino terminó noveno, a 0s745 del mejor registro.
“Estoy súper contento, es una sensación inexplicable. Hace muchos años que no peleaba por una pole position. Algún día iba a llegar”, expresó Faín luego de quedarse con la clasificación.
La actividad continuará este domingo con las tres series del Turismo Carretera. La primera comenzará a las 10.55 y tendrá en la primera fila a Faín y Diego Azar. En la segunda partirán adelante Fritzler y Rossi, mientras que Santero y Facundo Chapur encabezarán la tercera batería.
La final está programada para las 14 y tendrá una extensión máxima de 25 vueltas o 50 minutos.
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