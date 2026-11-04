Popstars llegó a su fin: quiénes son las cinco ganadoras que integran Chapeaux

Comenzó la gran final de Popstars, el reality musical que durante los últimos dos meses ocupó el prime time del canal. En una definición cara a cara con el jurado, las finalistas escucharon una a una el veredicto y así se conocieron los nombres de las cinco ganadoras del concurso, las integrantes de Chapeaux, la nueva banda femenina del pop argentino.

Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner fueron las elegidas para formar el grupo. Las cantantes se reencontraron en la sala de ensayo, donde celebraron cada nueva incorporación entre gritos y abrazos. “Chicas, somos Chapeaux”, exclamó Kala, la última en sumarse. Ya reunidas, regresaron al estudio para festejar con Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García y posar para su primera foto como banda.

Así fue la final de Popstars

La noche comenzó en el estudio, con Nicolás Vázquez al frente y las ocho finalistas reunidas. Después del saludo inicial, el conductor repasó el camino recorrido desde el primer casting —“20 episodios, 30 desafíos”, destacó— y presentó un video con los momentos más importantes del certamen. Al término de las imágenes, las cantantes compartieron sus sensaciones.

Micaela Dobarro, quien al comienzo del concurso había expresado que se sentía “invisible”, habló de la transformación que vivió en el reality. “Me siento muy vista y estoy muy orgullosa de haberme animado a hacer esto”, compartió. “Vine por un sueño y ese sueño comenzó a tomar razón acá, con las chicas”, expresó Oriana Ledesma. Kala, por su parte, agradeció la oportunidad y destacó el valor de haber transitado ese proceso junto a sus compañeras.

También hubo un repaso por los talleres intensivos, en los que las participantes trabajaron la voz, la interpretación y el movimiento, y se enfrentaron al desafío de grabar. En esa etapa conocieron el nombre de la banda y compartieron la convivencia, las frustraciones y las alegrías mientras buscaban un lugar entre las cinco elegidas.

“Popstars me dio esa seguridad… me dijo: ‘Mirá lo que sos. Mirá lo que podés hacer’”, destacó Mía. “Realmente es un sueño estar acá y con todas ellas”, sumó Sofi. “Estoy feliz, hicimos que valga la pena”, agregó Magalí, también entre lágrimas.

Luego llegó el momento más esperado: la selección final. Una a una, las cantantes se encontraron cara a cara con el jurado y escucharon el veredicto. Las elegidas pasaron a la sala de ensayo de Chapeaux, donde cada nueva llegada desató una celebración entre abrazos y lágrimas de alegría.

La primera en saber que formaría parte de Chapeaux fue Juana. Sentada en un sillón frente al jurado, escuchó las devoluciones y no pudo contener la emoción cuando le confirmaron que integraría la nueva banda de pop. Luego llegó el turno de Mía, otra de las seleccionadas. En su caso, los evaluadores destacaron su voz y su versatilidad. “Nos encantó conocerte, tenés una dulzura hermosa”, cerró Nicki Nicole.

Oriana, en cambio, fue la primera en enterarse de que quedaba fuera del grupo. Tras un largo momento de suspenso, Magalí recibió la confirmación de que sería una de sus integrantes y rompió en llanto. A ella se sumó Adolfina, la cuarta elegida. Más tarde, Micaela y Sofía Helmich se despidieron del concurso. La última en sentarse frente al jurado fue Kala, quien completó la formación.

“Siento que estoy en un sueño. Es una locura”, compartió Kala antes de pegar un grito y correr al encuentro de sus compañeras. El programa cerró con el estreno del primer videoclip oficial de Chapeaux: “Me provoca”, la canción que las participantes llevaban semanas ensayando y que finalmente se presentó con las voces de las cinco ganadoras.

Chapeaux tendrá su primer show en el Movistar Arena el 21 de enero de 2027.

Fuente: La Nación