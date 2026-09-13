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TC: Werner ganó en San Luis y arrancó la Copa de Oro como líder

El entrerriano consiguió su segunda victoria de la temporada y llegó a los 30 triunfos en la categoría. Santero y Di Palma completaron el podio.

| 🕒 11 mins. de lectura.
Werner comparte el 8° puesto entre los más ganadores del TC. (ACTC)

Mariano Werner tuvo un domingo perfecto en San Luis. A bordo del Ford Mustang, se quedó con la final de la undécima fecha del Turismo Carretera y comenzó de la mejor manera la Copa de Oro, instancia que definirá al campeón de la temporada.

Santero volvió al podio después de dos carreras. (ACTC)

El piloto entrerriano dominó la carrera en el autódromo Rosendo Hernández y cruzó la bandera a cuadros por delante de Julián Santero, con BMW, y Josito Di Palma, al mando de un Toyota Camry. Germán Todino finalizó cuarto y Otto Fritzler completó los cinco primeros.

Josito Di Palma marcó la pole position el sábado bajo la cruda agua-nieve.

Werner había terminado tercero en la clasificación del sábado, desarrollada bajo condiciones complicadas por el frío y la nieve, pero este domingo ganó la serie más rápida y consiguió el mejor lugar de largada para la final.

Desde la primera posición no dio lugar a sorpresas. Conservó el liderazgo durante las 25 vueltas y se llevó su segunda victoria de 2026, después del triunfo conseguido anteriormente en Termas de Río Hondo.

El resultado tuvo además un valor histórico para Werner: alcanzó las 30 victorias dentro del Turismo Carretera e igualó a Héctor Gradassi en el octavo puesto entre los máximos ganadores de la categoría.

Con los puntos obtenidos en San Luis, el entrerriano quedó además al frente de la Copa de Oro con 53 unidades. Fritzler aparece segundo con 42,5, mientras que Facundo Chapur suma 41 y Agustín Canapino quedó con 35.

La próxima presentación del Turismo Carretera será el fin de semana del 3 y 4 de octubre en el autódromo Juan María Traverso de San Nicolás, donde se disputará la segunda fecha de las cinco previstas para definir el campeonato.

Final – TC – 11ª fecha – 25 vueltas – San Luis

Pos.PilotoM.Tpo. / Dif.
1Werner*F38:58.230
2SanteroBMW0.674
3Di PalmaTy1.897
4TodinoF2.308
5Fritzler*MB3.229
6Chapur*T3.662
7ScialchiF10.328
8AgreloT10.766
9DiandaD10.952
10Canapino, A.*Ch11.276
11SpataroF11.416
12Palazzo*Ty11.883
13AguirreCh12.154
14VázquezD15.202
15Landa*Ch15.751
16ArdussoF16.219
17LugónF16.52
18QuijadaCh16.676
19MoscardiniD17.328
20Ledesma*Ch17.697
21OlmedoCh18.218
22Castellano*D18.716
23BonelliF18.939
24Fain*T19.482
25Martínez, T.Ch19.949
26De BenedictisF21.726
27TrossetF22.044
28TruccoD22.44
29Catalán MagniCh23.094
30Urcera*MB23.397
31AzarMB24.327
32ImpiombatoT26.748
33FontanaCh26.988
34BarrioCh26.989
35EbarlínCh27.208
36FerranteF28.257
37CastroT28.878
38ValleCh31.03
39Gianini*F32.592
40RisattiF33.033
41JakosTy34.346
42CandelaBMW43.622
43ÁlvarezCh1 Vta
44OchoaTy1 Vta
45ChansardTy3 Vtas
46CarinelliF4 Vtas
47De CarloCh5 Vtas
48Lambiris*F8 Vtas
49Canapino, M.T11 Vtas
50CraparoF16 Vtas
51Rossi*Ty20 Vtas
52JalafF23 Vtas
Récord de vuelta: Werner en la 25ª vuelta a 185,972 km/h. Recargos: Candela 20s por largar en un lugar indebido; Barrio por maniobra peligrosa a Fontana. Exluido: Mangoni por maniobra peligrosa contra Canapino, M. Referencia*: Los integrantes de la Copa de Oro.
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