Deportes
TC: Werner ganó en San Luis y arrancó la Copa de Oro como líder
El entrerriano consiguió su segunda victoria de la temporada y llegó a los 30 triunfos en la categoría. Santero y Di Palma completaron el podio.
Mariano Werner tuvo un domingo perfecto en San Luis. A bordo del Ford Mustang, se quedó con la final de la undécima fecha del Turismo Carretera y comenzó de la mejor manera la Copa de Oro, instancia que definirá al campeón de la temporada.
El piloto entrerriano dominó la carrera en el autódromo Rosendo Hernández y cruzó la bandera a cuadros por delante de Julián Santero, con BMW, y Josito Di Palma, al mando de un Toyota Camry. Germán Todino finalizó cuarto y Otto Fritzler completó los cinco primeros.
Werner había terminado tercero en la clasificación del sábado, desarrollada bajo condiciones complicadas por el frío y la nieve, pero este domingo ganó la serie más rápida y consiguió el mejor lugar de largada para la final.
🚨 ¡Se largó la Final del #TurismoCarretera en San Luis!— SoloTC (@solotcOK) September 13, 2026
📌 Sin modificaciones en la punta, Werner comenzó liderando, seguido por Santero y Di Palma.
🔥 Hubo avances en el pelotón, con Chapur y Matías Canapino subiendo posiciones.
❌ Lambiris perdió 5 puestos. pic.twitter.com/1ROb60qnOt
Desde la primera posición no dio lugar a sorpresas. Conservó el liderazgo durante las 25 vueltas y se llevó su segunda victoria de 2026, después del triunfo conseguido anteriormente en Termas de Río Hondo.
🔥 Gran adelantamiento de Canapino sobre Ardusso.— SoloTC (@solotcOK) September 13, 2026
👀 Duro despiste de Augusto Carinelli.
📌 Seguí toda la acción de la Final del #TurismoCarretera en San Luis. pic.twitter.com/TxAAofCLic
El resultado tuvo además un valor histórico para Werner: alcanzó las 30 victorias dentro del Turismo Carretera e igualó a Héctor Gradassi en el octavo puesto entre los máximos ganadores de la categoría.
😱 ¡Duro golpe entre Matías Canapino y Santiago Mangoni!— SoloTC (@solotcOK) September 13, 2026
📌 Ambos pilotos abandonaron y provocaron la 1ª salida del auto de seguridad.
🤔 ¿Quién tiene la culpa? pic.twitter.com/JgCHH94ooU
Con los puntos obtenidos en San Luis, el entrerriano quedó además al frente de la Copa de Oro con 53 unidades. Fritzler aparece segundo con 42,5, mientras que Facundo Chapur suma 41 y Agustín Canapino quedó con 35.
🔥 Pelea al rojo vivo por el 3° puesto de la Final del #TurismoCarretera en San Luis.— SoloTC (@solotcOK) September 13, 2026
📌 Josito Di Palma y Germán Todino en una ardua pelea por el último escalón del podio.
👀 ¿Quién descorchará el champagne? pic.twitter.com/HzBZzloVN7
La próxima presentación del Turismo Carretera será el fin de semana del 3 y 4 de octubre en el autódromo Juan María Traverso de San Nicolás, donde se disputará la segunda fecha de las cinco previstas para definir el campeonato.
Final – TC – 11ª fecha – 25 vueltas – San Luis
|Pos.
|Piloto
|M.
|Tpo. / Dif.
|1
|Werner*
|F
|38:58.230
|2
|Santero
|BMW
|0.674
|3
|Di Palma
|Ty
|1.897
|4
|Todino
|F
|2.308
|5
|Fritzler*
|MB
|3.229
|6
|Chapur*
|T
|3.662
|7
|Scialchi
|F
|10.328
|8
|Agrelo
|T
|10.766
|9
|Dianda
|D
|10.952
|10
|Canapino, A.*
|Ch
|11.276
|11
|Spataro
|F
|11.416
|12
|Palazzo*
|Ty
|11.883
|13
|Aguirre
|Ch
|12.154
|14
|Vázquez
|D
|15.202
|15
|Landa*
|Ch
|15.751
|16
|Ardusso
|F
|16.219
|17
|Lugón
|F
|16.52
|18
|Quijada
|Ch
|16.676
|19
|Moscardini
|D
|17.328
|20
|Ledesma*
|Ch
|17.697
|21
|Olmedo
|Ch
|18.218
|22
|Castellano*
|D
|18.716
|23
|Bonelli
|F
|18.939
|24
|Fain*
|T
|19.482
|25
|Martínez, T.
|Ch
|19.949
|26
|De Benedictis
|F
|21.726
|27
|Trosset
|F
|22.044
|28
|Trucco
|D
|22.44
|29
|Catalán Magni
|Ch
|23.094
|30
|Urcera*
|MB
|23.397
|31
|Azar
|MB
|24.327
|32
|Impiombato
|T
|26.748
|33
|Fontana
|Ch
|26.988
|34
|Barrio
|Ch
|26.989
|35
|Ebarlín
|Ch
|27.208
|36
|Ferrante
|F
|28.257
|37
|Castro
|T
|28.878
|38
|Valle
|Ch
|31.03
|39
|Gianini*
|F
|32.592
|40
|Risatti
|F
|33.033
|41
|Jakos
|Ty
|34.346
|42
|Candela
|BMW
|43.622
|43
|Álvarez
|Ch
|1 Vta
|44
|Ochoa
|Ty
|1 Vta
|45
|Chansard
|Ty
|3 Vtas
|46
|Carinelli
|F
|4 Vtas
|47
|De Carlo
|Ch
|5 Vtas
|48
|Lambiris*
|F
|8 Vtas
|49
|Canapino, M.
|T
|11 Vtas
|50
|Craparo
|F
|16 Vtas
|51
|Rossi*
|Ty
|20 Vtas
|52
|Jalaf
|F
|23 Vtas
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