Finalizaron las tareas de ABSA y comienza la reposición progresiva del servicio

Los trabajos para vincular la nueva cisterna con el acueducto de salida de la planta potabilizadora, en el predio de Planta Patagonia, finalizaron durante las últimas horas y comenzó el proceso para recuperar el servicio de manera progresiva.

Fuentes de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas de la Provincia de Buenos Aires (DIPAC) confirmaron a la redacción de LA BRÚJULA 24 que el reemplazo de las piezas quedó terminado cerca del mediodía de este domingo.

Luego se habilitó parcialmente el paso de agua en la zona de trabajo y se detectaron algunas pequeñas pérdidas, lo que obligó a realizar ajustes antes de avanzar con la puesta en marcha definitiva del sistema.

Finalmente, desde las 14:30 Planta Patagonia volvió a producir agua potable. A partir de ahora, el proceso dependerá del llenado de las cañerías y de la recuperación de presión en la red, por lo que la reposición no será inmediata sino paulatina.

De esta manera se inician las maniobras para el envío de agua desde el Dique Paso de las Piedras y la puesta en marcha de la Planta Potabilizadora. "Estas acciones se realizan en forma escalonada. Se advierte que, durante ese tiempo, podría generarse turbiedad en el agua, ante lo que se recomienda dejar correr hasta que recupere su aspecto habitual", indicaron desde ABSA.

Las tareas habían comenzado durante la medianoche del viernes y se desarrollaron sin interrupciones. En un principio estaba previsto que el servicio comenzara a normalizarse este mediodía, aunque los trabajos demandaron más tiempo por la magnitud de la intervención y por algunos inconvenientes climáticos registrados al inicio.

Recordamos que las tareas realizadas en el predio forman parte de la obra que lleva adelante la DIPAC y permitirá incorporar el almacenamiento de 30 millones de litros de agua, con el objetivo de mejorar el suministro a 300.000 habitantes.

En tanto, el plan de contingencia para atender centros de atención médica y sociales, con la entrega de agua incluyó 13 camiones cisterna y más de 60 personas, algunas de las cuales llegaron a colaborar desde otras regiones que integran el área de concesión de Aguas Bonaerenses.