El TC llega a Rosario con 51 inscriptos, la cifra más baja de la temporada

El Turismo Carretera se presentará este fin de semana en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde disputará la 13ª fecha del campeonato 2026 con un total de 51 pilotos inscriptos, la cantidad más baja de participantes registrada en lo que va de la temporada.

La competencia, programada para el sábado 24 y domingo 25 de octubre, marcará la tercera presentación de la Copa de Oro, instancia que definirá al campeón de la categoría.

Según informó el sitio especializado SoloTC, la nómina presenta una incorporación y tres bajas respecto de la última carrera disputada en San Nicolás. Jerónimo Teti volverá a competir con el Ford Mustang de su propia estructura, mientras que no estarán Gastón Ferrante, Matías Jalaf, ambos con Ford Mustang, ni Marcos Castro, con Torino.

Chapur ya cuenta con la victoria reglamentaria para ser campeón. (S. Pérez/SoloTC)

La reducción del parque automotor contrasta con los números registrados durante buena parte del calendario, que mantiene un promedio de 54,7 vehículos por competencia. El mayor número de participantes se produjo en Viedma, con 58 autos.

En cuanto a la representación de las marcas, Ford Mustang tendrá 15 unidades y Chevrolet Camaro contará con 14, seguidos por Toyota Camry con siete, Torino y Dodge Challenger con cinco cada uno, Mercedes-Benz con tres y BMW con dos.

La atención estará puesta especialmente en la pelea por el campeonato. Facundo Chapur, al volante de un Torino, llega como líder de la Copa de Oro después de finalizar segundo en San Nicolás.

El cordobés aventaja por apenas 1,5 puntos a Julián Santero, representante de BMW, mientras que Otto Fritzler, con Mercedes-Benz, se ubica tercero a 4,5 unidades de la cima, considerando a los pilotos que buscan ingresar entre los tres de último minuto.

Por su parte, Ignacio Faín intentará repetir la victoria conseguida en San Nicolás, resultado que permitió al equipo Trotta Racing concretar un destacado 1-2 junto a Chapur.

La actividad comenzará el sábado con los entrenamientos, mientras que la clasificación del Turismo Carretera se desarrollará desde las 15.55. El domingo se disputarán las tres series a partir de las 10.55 y la final está prevista para las 14, sobre un total de 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.

La competencia también marcará el regreso del Turismo Carretera al circuito rosarino después de más de siete años. La última presentación de la categoría en ese escenario fue el 5 de mayo de 2019, cuando Matías Rossi consiguió la victoria con Ford.

Con tres fechas por delante, incluida la de Rosario, la lucha por el título ingresa en una etapa decisiva, con diferencias mínimas entre los principales candidatos y puntos importantes en juego.