Huracán empató con Villa Mitre y sigue arriba en el Clausura

Huracán y Villa Mitre empataron 0 a 0 este domingo en el Bruno Lentini, en uno de los partidos más destacados de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

El Globo, que llegó como líder de la Primera División A, sumó un punto en un encuentro cerrado y logró mantenerse en lo más alto.

El partido tuvo un momento clave a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando Brian Scalco vio la tarjeta roja y dejó al conjunto local con diez futbolistas. Pese a la inferioridad numérica, el marcador no se movió y ambos terminaron repartiendo puntos.

En otro de los encuentros de la máxima categoría, Bella Vista aprovechó su localía y venció 2 a 0 a Libertad en La Loma. Rodrigo Gómez Medina abrió el partido apenas a los dos minutos del primer tiempo, mientras que Gabino Bellegia amplió la diferencia a los seis del complemento para sellar el triunfo del Gallego.

La Armonía y Liniers, por su parte, protagonizaron un empate 1 a 1 en el estadio Hermanos Francani. Nicolás Malerba puso en ventaja al Chivo a los 12 minutos del segundo tiempo, pero cuando el partido entraba en su tramo final apareció Pablo Intrevado, a los 43, para rescatar un punto para el conjunto velezano.

La programación de la Primera A también contempló el duelo entre San Francisco y Sporting en el Gustavo Novoa, que concluyó sin goles.

En el Promocional, Rosario y Tiro Federal empataron 1 a 1 en el Coloso de Cemento. Favio Durán puso en ventaja al conjunto puntaltense a los seis minutos del complemento, pero Genaro Fraysse apareció en tiempo de descuento y le dio al Aurivioleta un empate agónico.

Cabe recordar que, el sábado, Olimpo goleó a Comercial; Pacífico de Bahía superó como visitante a su homónimo de Cabildo; y Sansinena venció a Dublin.