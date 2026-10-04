Olimpo venció a Gimnasia de Chivilcoy y se metió en semifinales

Olimpo dio otro paso importante en su camino hacia el sueño de la Primera Nacional. El equipo bahiense derrotó esta tarde 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por la revancha de los cuartos de final de la Fase Campeonato del Federal A, y consiguió el boleto a semifinales.

El Aurinegro había llegado con ventaja después del 2-1 obtenido en el Roberto Carminatti y volvió a golpear primero. A los 13 minutos del primer tiempo, Diego Ramírez abrió el marcador y obligó al conjunto local a remar todavía más cuesta arriba.

"Diego Ramírez" Por el golazo del jugador de Olimpo ante Gimnasia de Chivilcoy. https://t.co/Ch9Mvfd8td — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 4, 2026



Gimnasia salió decidido a buscar la remontada y encontró el empate a los 6 minutos del complemento mediante Fausto Fiol. Sin embargo, la ilusión del dueño de casa duró poco: seis minutos después apareció Braian Guille para marcar el 2-1 y devolverle tranquilidad al elenco bahiense.

"Fausto Fiol" Por el gol del jugador de Gimnasia de Chivilcoy ante Olimpo. https://t.co/ho4NxkxtRi — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 4, 2026





"Braian Guille" Por el gol del jugador de Olimpo ante Gimnasia de Chivilcoy. https://t.co/UsoPgjGnyi — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 4, 2026



Con la diferencia nuevamente a su favor, Olimpo manejó los tiempos del encuentro y terminó asegurando una clasificación que lo mantiene en carrera por el primero de los dos ascensos a la Primera Nacional.

Otro de los puntos destacados de la tarde fue la actuación del árbitro Leandro Andrés Sosa Abrile, quien condujo con solvencia un encuentro de mucha tensión y prácticamente no tuvo inconvenientes en el manejo del partido.

Ahora en la próxima intancia, el aurinegro tendrá como rival a San Martín de Formosa, que eliminó a Atenas de Río Cuarto. Los formoseños empataron 1-1 este domingo y avanzaron con un resultado global de 2-1.

La serie tendrá una particularidad importante para el Aurinegro: deberá definir como visitante, ya que San Martín cuenta con ventaja deportiva por haber ganado el Nonagonal A. La llave comenzará el próximo fin de semana en el Roberto Carminatti.

Del otro lado del cuadro, Cipolletti consiguió una contundente victoria por 6-1 frente a Sol de América de Formosa y también avanzó de fase. Su rival será Alvarado, que derrotó 2-1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en Mar del Plata y completó el lote de semifinalistas.