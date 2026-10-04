"Argentina y el campo necesitan políticas públicas a largo plazo", dijo Susbielles en Bordeu

El intendente Federico Susbielles encabezó esta tarde la ceremonia de apertura de la 142º Exposición Rural de Villa Bordeu, acompañado por Carlos Odriozola, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina; Nicolás González Martínez, titular de la Sociedad Rural de Bahía Blanca; dirigentes políticos y agropecuarios, expositores y familias de toda la región.

Durante su discurso, el jefe comunal destacó el trabajo del sector agroindustrial y agradeció el compromiso de productores, trabajadores, cabañeros y expositores. “Quiero felicitar a la comisión directiva, productores, familias rurales, trabajadores, cabañeros y expositores por el enorme trabajo que realizan diariamente para exhibir la identidad y la potencia de nuestra ciudad y la región”, expresó.



Susbielles también hizo foco en la necesidad de dejar atrás las divisiones y avanzar hacia un esquema productivo con mayor previsibilidad. “La Argentina y el campo necesitan un proyecto de largo plazo, políticas públicas sostenibles y un gran acuerdo nacional”, sostuvo, y planteó la necesidad de pensar políticas de Estado con una mirada de 25 años.

En ese sentido, remarcó que el sector necesita “reglas claras” para seguir creciendo. Mencionó seguridad jurídica, tecnología, financiamiento a gran escala, una reducción progresiva de las restricciones arancelarias a las exportaciones y un plan de obra pública que acompañe el desarrollo productivo. “No es una discusión ideológica, es productiva”, enfatizó.



El intendente también ubicó a Bahía Blanca como una pieza clave en la nueva matriz de crecimiento del país, vinculada a la energía, la minería y el agro. Según afirmó, la ciudad tiene condiciones para ocupar un rol central por su fuerza productiva y por la decisión de muchos productores de seguir invirtiendo pese a los vaivenes económicos.



Por su parte, Nicolás González Martínez valoró las gestiones del Municipio y del Consorcio del Puerto para avanzar con la reparación del camino conocido como “El Cholo”, en el Paso Urbano. Además, destacó ventajas estructurales de la ciudad como el puerto de aguas profundas, la conectividad ferroviaria, la disponibilidad energética y la cercanía con una amplia zona agrícola.



A su turno, Carlos Odriozola ponderó la historia de la muestra y la capacidad de recuperación de Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense frente a las adversidades climáticas. “142 exposiciones representan continuidad y familias que transmiten valores”, señaló. Y cerró: “Esta región conoce la adversidad, pero también sabe perfectamente cómo volver a ponerse de pie”.