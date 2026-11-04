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Detienen al exempleado de un restaurante: hirió a una mujer y amenazó con incendiar el local
Ocurrió en Colón al 72. El conflicto se habría originado por un reclamo salarial. El sujeto también amenazó de muerte al dueño del comercio.
Un hombre de 35 años fue detenido durante la noche del martes, luego de protagonizar un violento episodio en el restaurante El Bodegón Vito Corleone, ubicado en avenida Colón al 72, en pleno centro de Bahía Blanca.
Según informaron fuentes policiales, el sujeto --identificado como Cesar Oscar Obregón-- agredió físicamente a una mujer de 42 años, a quien le provocó lesiones leves en uno de sus brazos. Además, amenazó con prender fuego el establecimiento y matar a su propietario, un hombre de 45 años.
De acuerdo con la información oficial, el conflicto se habría originado por un reclamo vinculado con una presunta deuda salarial, ya que el acusado habría trabajado anteriormente en el comercio.
Tras el incidente, personal del Cuerpo Motorizado y de la Policía Local logró interceptar al sospechoso en la intersección de Villarino y Darregueira, donde se concretó su detención. En la causa interviene la UFIJ Nº 15.
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