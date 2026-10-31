Villa Mitre fue goleado por Douglas y se despidió del año

Villa Mitre quedó eliminado del Torneo Federal A luego de caer este sábado por 3 a 0 ante Douglas Haig, en el estadio Miguel Morales de Pergamino, por la revancha de la tercera etapa de la Reválida.

El conjunto bahiense había llegado al encuentro con ventaja tras imponerse 1 a 0 en El Fortín, pero el equipo pergaminense revirtió la eliminatoria y se quedó con la clasificación por un marcador global de 3 a 1.

Douglas abrió el partido rápidamente con un gol de Martín Schlottbauer, a los 5 minutos del primer tiempo, resultado que ya le permitía avanzar por la ventaja deportiva.

Villa Mitre buscó recuperarse y necesitaba convertir para volver a ponerse arriba en la serie, pero no logró quebrar la resistencia del conjunto local.

La definición llegó en el tramo final. Jonatan Palacio marcó el 2 a 0 a los 37 minutos del complemento y Marcos Giménez convirtió el tercero a los 42 para sentenciar el encuentro y la eliminación del tricolor.

De esta manera, el equipo dirigido por Diego Cochas cerró su participación en la temporada y quedó sin posibilidades de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Douglas Haig, en cambio, consiguió su lugar entre los ocho mejores de la Reválida y continuará en carrera en los cuartos de final.

Ahora todas las miradas bahienses estarán puestas en Olimpo, que desde las 19 recibirá a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en el estadio Roberto Carminatti.

El aurinegro igualó sin goles en Entre Ríos y cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la clasificación, por lo que un triunfo o un empate le permitirán avanzar de ronda. Una derrota significará su eliminación.

El partido será dirigido por Jorge David Etem, de Mendoza, acompañado por Matías Coria, de Cañada de Gómez, y Hugo Fleitas, de Rosario. Matías Ariel Fernández Zapata, también de Mendoza, será el cuarto árbitro.

Los siete equipos que superen esta instancia se sumarán a Cipolletti, que perdió la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa, para disputar los cuartos de final de la Reválida.