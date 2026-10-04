Visita del papa León XIV: cómo será el enorme operativo de seguridad

La visita del papa León XIV a la Argentina obligará a desplegar uno de los operativos de seguridad más importantes de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires. El punto más exigente será el lunes 9 de noviembre, cuando el Pontífice encabece una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, ante una convocatoria que podría llegar al millón de personas.

Desde hace varias semanas, la Ciudad trabaja de manera coordinada con el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires para definir accesos, circulación, asistencia sanitaria y protección del jefe de la Iglesia Católica. El secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, adelantó que el esquema tendrá cuatro anillos alrededor del área central del evento.

El primer perímetro será el más sensible y estará directamente vinculado con la seguridad del Papa. Allí actuarán fuerzas federales, representantes del Vaticano y personal encargado de la custodia de León XIV. Desde ese punto hacia afuera se organizarán los distintos sectores destinados al ingreso, desplazamiento y permanencia de los asistentes.

La planificación, de todos modos, todavía no está cerrada. Parte de los accesos, las zonas restringidas y los recorridos serán comunicados más adelante. “Esperamos un evento pacífico, sin inconvenientes, pero la masividad nos representa un desafío importante”, explicó Piñeiro al referirse a la dimensión que tendrá la jornada.

El operativo comenzará dos semanas antes de la llegada

El operativo comenzará a desplegarse entre el 24 y el 25 de octubre. La presencia de efectivos y recursos aumentará de manera gradual hasta alcanzar su máxima capacidad durante los días centrales de la visita.

En total, está prevista la participación de 7.500 policías y 1.000 bomberos, además de agentes de tránsito, personal sanitario, higiene y espacio público. Según las estimaciones oficiales, alrededor de 10.000 trabajadores vinculados al Gobierno porteño estarán afectados durante las actividades principales.

El SAME instalará postas sanitarias en distintos sectores y también habrá vallados especiales, puntos de orientación y un sistema de comunicaciones adaptado a la extensión del dispositivo. A su vez, los efectivos recibirán capacitaciones específicas durante los días previos y mientras se mantenga activo el operativo.

Otro de los factores que obliga a reforzar la planificación es la llegada de visitantes desde distintos puntos del país y del exterior. La expectativa oficial es que la misa de Palermo convoque a personas que incluso viajarán desde lugares que no forman parte del recorrido previsto para León XIV, lo que convierte a esa jornada en el principal desafío logístico de toda la visita.

Con información de A24