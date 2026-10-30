Boca Unidos fue eliminado del Federal A y crecen las chances de un Olimpo-Villa Mitre

Boca Unidos quedó eliminado de la Reválida del Torneo Federal A 2026 por decisión del Tribunal de Disciplina Deportiva del Consejo Federal del Fútbol Argentino, luego de los graves incidentes ocurridos durante el partido de ida frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. El organismo resolvió dar por perdido el encuentro al conjunto correntino y otorgarle la clasificación a su rival.

La sanción se originó en los hechos registrados el domingo 25 de octubre en el estadio Leoncio Benítez. Durante el primer tiempo, una bomba de estruendo arrojada desde la tribuna local explotó cerca de varios futbolistas del equipo visitante, lo que provocó lesiones y obligó a interrumpir el desarrollo del partido, que estaba igualado sin goles.

Los jugadores afectados fueron Nicolás Dormisch, Mario Dauría, Fausto Fiol y Lucas Samaniego, quienes recibieron asistencia médica en el campo de juego. Debido a las consecuencias de las explosiones, Dormisch y Dauría debieron ser trasladados en ambulancia al Hospital Escuela de Corrientes para recibir atención.

Ante la situación y la falta de garantías para continuar, el árbitro Fernando Rekers dispuso la suspensión del encuentro. Posteriormente, el Tribunal analizó el informe arbitral, los registros audiovisuales y el descargo presentado por la dirigencia de Boca Unidos antes de resolver la sanción deportiva.

Además de la eliminación, el fallo estableció una multa económica equivalente al valor de 100 entradas generales durante tres fechas y dispuso la clausura del estadio Leoncio Benítez por tres partidos. De esta manera, el club correntino también deberá cumplir con la sanción sobre su escenario habitual cuando vuelva a disputar encuentros oficiales como local.

Con esta resolución, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy avanzó a la siguiente instancia de la Reválida, mientras que Boca Unidos quedó fuera del Federal A 2026. La institución deberá afrontar ahora las consecuencias deportivas, económicas y organizativas derivadas de los incidentes ocurridos en su estadio.

Federal A: ¿qué tiene que pasar para que Olimpo y Villa Mitre se enfrenten en cuartos de final?

El clásico bahiense podría disputarse en la próxima instancia de la Reválida, pero no depende solamente de los resultados de Olimpo y Villa Mitre. También serán determinantes las clasificaciones de Alvarado, Sarmiento de La Banda y Juventud Antoniana.

La explicación está en el reglamento del Federal A. Una vez terminados los octavos de final, los siete equipos clasificados se sumarán a Cipolletti, que ya tiene asegurado su lugar en cuartos después de perder la final por el primer ascenso.

Primera posibilidad: clasifica Alvarado

Este es el escenario más favorable para que haya clásico.

Además de las clasificaciones de Olimpo y Villa Mitre, se necesita que Alvarado elimine a Sportivo Las Parejas y que avancen Sarmiento de La Banda y Juventud Antoniana.

Como Boca Unidos ya fue eliminado y Gimnasia de Chivilcoy está clasificado, el ordenamiento de cuartos quedaría de esta manera, independientemente de si avanza Kimberley o Argentino de Monte Maíz:

Así, Olimpo quedaría tercero y Villa Mitre sexto: ambos se enfrentarían en cuartos de final.

La posibilidad tiene sustento en los partidos de ida: Alvarado ganó 1-0 como visitante, mientras que Sarmiento y Juventud Antoniana consiguieron ventajas de 3-0. La Nueva+1

Segunda posibilidad: Sportivo Las Parejas elimina a Alvarado

En esta variante, Las Parejas deberá revertir su serie frente a Alvarado y, además de clasificarse los dos bahienses, tendrán que avanzar los equipos mejor posicionados de las otras eliminatorias.

Eso implicaría que Sol de América elimine a Juventud Antoniana y que Atenas revierta su serie frente a Sarmiento de La Banda, dos situaciones difíciles por las ventajas de tres goles que consiguieron sus rivales.

En este caso, Olimpo quedaría segundo y Villa Mitre séptimo, por lo que también habría clásico.

¿Dónde se jugaría el clásico?

En cualquiera de las dos variantes, Olimpo tendría una mejor ubicación que Villa Mitre.

Por eso, de concretarse el enfrentamiento:

Ida: en El Fortín, con Villa Mitre como local.

Vuelta: en el Roberto Carminatti, con Olimpo como local.

Además, Olimpo tendría ventaja deportiva: si los dos partidos terminan igualados en puntos y diferencia de goles, avanzaría a semifinales.

En definitiva, los dos equipos bahienses tienen primero que superar sus compromisos de octavos. Olimpo necesita al menos empatar frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay y Villa Mitre también avanzará si iguala ante Douglas Haig.

La clave más importante estará después en lo que suceda con Alvarado, Sarmiento y Juventud Antoniana. Si los tres clasifican, y también avanzan Olimpo y Villa Mitre, el clásico bahiense será una realidad en cuartos de final.

Fuente: La Brújula 24 / Diario Chaco