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Olimpo ganó con lo justo y avanzó en la Reválida
Fue 1-0 con gol de Cristian Amarilla. Brian Guille jugó los segundos 45 minutos y fue silbado. Por ahora, el rival será Kimberley de Mar del Plata.
Olimpo le ganó 1-0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay por la vuelta de los octavos de final de la Revalida del Federal A y sigue en carrera por el sueño del ascenso.
El primer tiempo con pocas situaciones en donde Gimnasia salió a aguantar para tener un partido largo y lo consiguió. Olimpo sin ideas y con pocas chances de gol.
En el segundo tiempo, Gimnasia salió un poco más a buscar el resultado pero quizás en la única que tuvo, cambio de frente de Stancato para Coacci que metió un centro desde la izquierda para la definición de Amarilla.
Cabe señalar que Brian Guille jugó todo el segundo tiempo y recibió los silbidos cuando ingresó del público Aurinegro.
El próximo rival, hasta que el domingo se completen los cruces, será Kimberley de Mar del Plata.
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