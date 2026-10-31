Federal A: Olimpo y Villa Mitre buscarán avanzar de ronda y tal vez cruzarse

Olimpo y Villa Mitre afrontarán este sábado dos partidos fundamentales en sus aspiraciones de ascender a la Primera Nacional, cuando disputen las revanchas de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Los dos representantes bahienses buscarán avanzar a la siguiente instancia del certamen, aunque tendrán compromisos en distintos horarios y escenarios: el tricolor jugará en Pergamino desde las 16 y el aurinegro será local en el Roberto Carminatti a partir de las 19.

Villa Mitre visitará a Douglas Haig en el estadio Miguel Morales, después de imponerse por 1 a 0 en El Fortín, con un gol de penal de Santos Bacigalupe a los 29 minutos del segundo tiempo.

El equipo dirigido por Diego Cochas intentará defender la ventaja conseguida en Bahía Blanca. Una victoria o un empate le permitirán avanzar a cuartos de final, mientras que una derrota por un gol dejaría la serie igualada y favorecería al conjunto pergaminense, que cuenta con ventaja deportiva.

El encuentro será dirigido por Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas, acompañado por Emanuel José Serale, de Córdoba, y Matías Javier González, de San Francisco. Jonatan Daniel Mapelli, de Rosario, será el cuarto árbitro.

Por su parte, Olimpo recibirá a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, luego del empate sin goles registrado el domingo pasado en Entre Ríos.

El conjunto conducido por Carlos Mungo tendrá la ventaja de definir ante su gente y, además, contará con el beneficio deportivo por su mejor ubicación en la clasificación. De esta manera, un triunfo o un nuevo empate le alcanzarán para avanzar, mientras que una derrota significará su eliminación.

El partido comenzará a las 19 en el estadio Roberto Carminatti, con arbitraje de Jorge David Etem, de Mendoza. Sus asistentes serán Matías Coria, de Cañada de Gómez, y Hugo Fleitas, de Rosario, mientras que Matías Ariel Fernández Zapata, también de Mendoza, actuará como cuarto árbitro.

En caso de superar sus respectivas eliminatorias, Olimpo y Villa Mitre estarán entre los ocho equipos que continuarán peleando por el segundo ascenso, e incluso podrían enfrentarse en la próxima instancia, dependiendo de los demás resultados.

La actividad de este sábado también incluirá los enfrentamientos entre Kimberley de Mar del Plata y Argentino de Monte Maíz, desde las 15, con arbitraje de Diego Saúl Novelli; y Sol de América de Formosa frente a Juventud Antoniana de Salta, a las 19, con Leonardo Emmanuel Billanueva.

La programación se completará el domingo con otros dos encuentros: Alvarado de Mar del Plata recibirá a Sportivo Las Parejas, desde las 11:30, con Marcos Ignacio Liuzzi como árbitro, mientras que Atenas de Río Cuarto enfrentará a Sarmiento de Santiago del Estero, a partir de las 19:15, bajo la conducción de Enzo Damián Gutiérrez.

Cabe señalar que Boca Unidos fue eliminado del Federal A y crecen las chances de un Olimpo-Villa Mitre.

Los siete equipos que superen esta instancia se sumarán a Cipolletti, que perdió la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa, para disputar los cuartos de final de la Reválida.