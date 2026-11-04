La jueza Marrón admitió el reclamo de Zona Fría y tratará el tema

La jueza federal María Gabriela Marrón declaró admisible el tratamiento de la presentación realizada por el intendente Federico Susbielles para intentar frenar la exclusión de Bahía Blanca del régimen tarifario de Zona Fría, dispuesta por el Gobierno nacional.

La decisión representa un primer avance judicial para el reclamo impulsado por el Municipio, aunque no significa que se haya resuelto la cuestión de fondo ni que la eliminación del beneficio haya quedado suspendida.

La presentación fue realizada el pasado 13 de octubre, luego de la promulgación de la Ley Nacional 27.828, y quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, a cargo de Marrón.

"Sentadas las bases precedentes, adelanto que proprendré al rechazo de la medida precautelar en tanto no hallo elementos que demuestren 'circunstancias graves y objetivamente impostergables' en base a los argumentos", redactó la magistrada, en relación al rechazo del amparo colectivo que había interpuesto la comuna.

Ocurre que ante la inminencia de la llegada del verano, considera que no existe una imperiosa necesidad de resolver en el corto plazo porque el impacto más fuerte en el bolsillo de los bahienses se registrará en los meses más fríos.

El recurso había sido impulsado por Susbielles junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella, con el objetivo de proteger a los usuarios residenciales y las instituciones de bien público de la ciudad.

La acción judicial cuestiona la exclusión de Bahía Blanca del régimen y sostiene que no existen fundamentos técnicos suficientes para justificar la medida, especialmente porque otras ciudades con condiciones climáticas similares, como Santa Rosa, Neuquén y Viedma, mantienen el beneficio.

Para respaldar el planteo, el Municipio incorporó informes técnicos y estudios científicos que comparan las temperaturas y las características climáticas de las distintas localidades. Además, el amparo advierte sobre una posible vulneración de los principios constitucionales de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad.

La eliminación del régimen implica la pérdida de las bonificaciones del 30% y el 50% que recibían los usuarios de gas natural por redes, según su situación socioeconómica.

En ese contexto, Susbielles advirtió recientemente que las facturas podrían registrar incrementos de entre el 110% y el 120%, de acuerdo con las estimaciones municipales sobre el impacto de los cambios en los subsidios.

El reclamo también cuenta con el respaldo de más de 40 mil adhesiones de vecinos e instituciones que se pronunciaron a favor de mantener a Bahía Blanca dentro del régimen de Zona Fría.

Con la admisibilidad de la acción colectiva, el proceso judicial podrá continuar su trámite, mientras sigue pendiente una resolución que determine si corresponde suspender los efectos de la exclusión y, posteriormente, resolver el planteo de fondo.