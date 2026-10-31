Últimos preparativos para la llegada de León XIV: cómo será su visita a la Argentina

El Gobierno nacional avanza con los últimos preparativos para recibir al papa León XIV, quien visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda incluirá encuentros institucionales, misas multitudinarias y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El próximo lunes se realizará una reunión de coordinación con representantes del Vaticano en el Palacio San Martín, donde se terminarán de ajustar los detalles del cronograma y los operativos de seguridad.

Del encuentro participarán el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida, y Mara Gorini, colaboradora de Karina Milei. Por parte de la Santa Sede asistirán integrantes de la Oficina de Viajes, entre ellos el responsable de los desplazamientos del pontífice y el conductor del papamóvil.

El presidente Javier Milei recibirá al Papa el domingo 8 en el Aeroparque Jorge Newbery, luego de su llegada desde Montevideo. Posteriormente, ambos mantendrán una reunión bilateral en la Casa Rosada y participarán de un acto en el Palacio Libertad, donde el mandatario argentino tiene previsto pronunciar un discurso.

El lunes 9, León XIV encabezará su primera misa multitudinaria en el país, en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí estarán Milei, los integrantes del Gabinete nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Desde el Ejecutivo evalúan que tanto esa ceremonia religiosa como el acto del Palacio Libertad sean transmitidos por cadena nacional, aunque la decisión todavía no fue confirmada.

La visita continuará el martes 10 en Córdoba, donde el pontífice celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). En representación del Gobierno asistirán Karina Milei y las ministras Sandra Pettovello, de Capital Humano, y Alejandra Monteoliva, de Seguridad. También estará presente el gobernador Martín Llaryora.

La última jornada tendrá como escenario la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Allí participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL PEREGRINO: TODO LO QUE NECESITÁS SABER PARA LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV A LUJÁN Con motivo de la histórica Misa que presidirá el #PapaLeónXIV en la Basílica de Luján este miércoles 11 de noviembre, te compartimos la información clave, recomendaciones y medidas de seguridad para organizar tu visita y vivir esta jornada de fe en tranquilidad. https://t.co/63KbPNr1Iy — Santuario de Luján (@SantuarioLujan) October 31, 2026

Tras finalizar sus actividades, León XIV partirá el miércoles 11 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, alrededor de las 14, rumbo a Perú, donde continuará su gira por Sudamérica. Milei estará presente para despedirlo.

En tanto, desde el oficialismo adelantaron que no habrá representación del Gobierno nacional en otras actividades pastorales y sociales, como la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA) y la recorrida por el complejo penitenciario de Villa Devoto.

Tampoco está prevista la participación de funcionarios nacionales en el encuentro con el clero en Córdoba ni en la celebración de vísperas con el Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

La llegada de León XIV marcará una visita de especial relevancia para la Iglesia argentina y contará con una importante movilización de fieles, además de operativos especiales de seguridad y organización en los distintos puntos del recorrido.