Lautaro Martínez se metió en el podio de los máximos goleadores de la Selección

La Selección Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el segundo amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre. En un partido con un rival juvenil, que llegó al país horas antes del encuentro, el seleccionado se mostró muy serio y aprovechó las situaciones que tuvo para aplastar a su rival.

La goleada comenzó a gestarse desde el inicio. Luego de un penal cometido sobre Giay a los 2', Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución y, aunque no pudo en primera instancia, convirtió en el rebote para abrir el marcador de lo que ya es una enorme goleada.

Pero eso no se quedó ahí. La Scaloneta siguió atacando y rápidamente aumentó la ventaja: a los 8', volvió a llegar con peligro y, tras un centro, Moumoune Diallo la metió en su propio arco para el 2-0. A los 12', Gianluca Prestianni recibió de Lautaro Martínez y anotó el tercero de la Albiceleste. Luego de casi 20 minutos llegó el cuarto, que estuvo en los pies de Nico Paz. Mientras que Julián Álvarez anotó el quinto a los 36 minutos. Ya en el segundo tiempo, Franco Mastantuono anotó el 6 a 0 para liquidar la historia. Y en tiempo de descuento, Giuliano Simeone anotó de cabeza para poner el 7-0 definitivo.

Lautaro hace historia

Lautaro Martínez quedó entre los tres máximos goleadores en la historia de la selección argentina luego de convertir ante Burkina Faso en el estadio Monumental, durante el segundo amistoso de la Fecha FIFA. El delantero abrió el marcador y alcanzó los 42 tantos con la camiseta albiceleste, una cifra que le permitió igualar la marca de Sergio Kun Agüero y consolidar su lugar entre los principales artilleros del equipo nacional.

El gol llegó apenas a los tres minutos de juego, después de que el árbitro sancionó penal para Argentina por una acción que comenzó sobre la derecha. Agustín Giay envió un centro atrás y Moumouni Diallo derribó al defensor tras tocar la pelota. Lautaro se hizo cargo de la ejecución y buscó el palo derecho del arco defendido por Razak Guira. El arquero contuvo el primer intento, aunque el rebote favoreció al atacante, que reaccionó antes que la defensa rival y definió para establecer el 1-0.

La conquista tuvo un valor especial para el delantero bahiense, que llegó a 42 goles en 86 partidos con la Selección. De esa manera, alcanzó al Kun Agüero, quien acumuló la misma cantidad de tantos pero en 101 encuentros antes de despedirse del combinado nacional. La diferencia entre ambas campañas también expuso la eficacia de Lautaro y dejó una nueva marca en su recorrido internacional. Finalmente, el ex jugador de Racing dejó el campo de juego al minuto 69, sustituido por Santiago Castro.

Los 10 máximos goleadores de la selección argentina:

Lionel Messi 125 (207 PJ) Gabriel Batistuta 54 (77) Lautaro Martínez 42 (86) Sergio Agüero 42 (101) Hernán Crespo 35 (63) Diego Maradona 32 (87) Gonzalo Higuaín 31 (75) Ángel Di María 30 (145) Luis Artime 24 (25) Daniel Passarella 23 (68)

Con información de Olé e Infobae