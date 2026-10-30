Confirman que Milei recibirá al Papa en el aeropuerto

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV el próximo domingo 8 de noviembre en el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, cuando el sumo pontífice arribe al país procedente de Uruguay. La información fue confirmada este viernes por el secretario de Culto, Agustín Caulo.

El funcionario explicó que el mandatario estará al pie del avión para darle la bienvenida al líder de la Iglesia católica y adelantó que el Gobierno nacional evalúa transmitir el encuentro por cadena nacional.

"La intención del Gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad", señaló Caulo en declaraciones a Radio Mitre.

La posibilidad de utilizar la cadena nacional todavía no está confirmada y forma parte de los preparativos oficiales para la llegada del pontífice, que realizará una visita apostólica a la Argentina.

"Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos", expresó el secretario de Culto al referirse a las expectativas que genera el acontecimiento.

En paralelo, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de declaración que invita a León XIV a visitar el Congreso y dirigir un mensaje a los legisladores durante su estadía en el país o en una futura visita.

La iniciativa, presentada por el senador José Mayans y acompañada por representantes de distintos bloques, también solicita al Poder Ejecutivo que garantice la participación institucional de la Cámara alta en el encuentro previsto entre el Papa, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

En ese marco, los legisladores pidieron que la vicepresidenta Victoria Villarruel tenga participación en las actividades oficiales, particularmente en el encuentro programado en el Palacio Libertad.

Mientras avanzan los preparativos, la Casa Rosada continúa definiendo los detalles protocolares de una visita que tendrá actividades religiosas e institucionales y que comenzará con el recibimiento presidencial en el aeropuerto.