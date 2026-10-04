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GP de Bahréin: Colapinto terminó 13° en una carrera caótica en Malasia
El argentino acabó por delante de Pierre Gasly (16°) tras un complicado fin de semana por las penalizaciones que afrontó.
Franco Colapinto completó una destacada actuación en el Gran Premio de Bahréin en Malasia y cruzó la bandera a cuadros en el 13° puesto, después de haber partido desde la 21ª posición. En una carrera marcada por la lluvia, las demoras y las cambiantes condiciones de pista, el argentino consiguió avanzar ocho lugares y volvió a mostrar un ritmo competitivo con el Alpine.
El piloto argentino llegó condicionado al domingo por las penalizaciones acumuladas tras el incidente del fin de semana anterior en Bakú y por el cambio de componentes en la unidad de potencia. Lejos de resignarse, aprovechó las oportunidades que fue ofreciendo una competencia accidentada y se abrió camino desde el fondo de la grilla. Su compañero Pierre Gasly, en cambio, terminó 16°.
La carrera tuvo un inicio fuera de lo común. El diluvio obligó a postergar la largada durante más de una hora y media y, cuando finalmente pudieron salir a pista, Max Verstappen tomó rápidamente el control. El neerlandés apenas cedió el liderazgo durante su paso por boxes y terminó celebrando su victoria número 72 en la Fórmula 1.
También hubo actuaciones para destacar entre los pilotos de mayor experiencia. Fernando Alonso consiguió su mejor resultado de la temporada al finalizar octavo, mientras que Lewis Hamilton protagonizó una remontada notable con Ferrari: llegó a estar 18° en la décima vuelta y terminó subiéndose al podio con el tercer puesto.
Alpine, de todos modos, volvió a quedarse sin puntos y perdió más terreno frente a Racing Bulls en la pelea por el quinto lugar del Campeonato de Constructores. Liam Lawson terminó séptimo y Arvid Lindblad fue décimo, sumando para la escudería. Sin descanso, la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Singapur, tercera fecha consecutiva del calendario.
Con información de Infobae
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