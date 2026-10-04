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Islas Caimán: playas, gastronomía y naturaleza en un caribe diferente

Con Seven Mile Beach como postal emblemática, más de 300 sitios de buceo y conexión aérea vía Panamá, Islas Caimán busca ganar espacio entre los viajeros argentinos que quieren descubrir una alternativa a los destinos tradicionales del Caribe.

| 🕒 1 min. de lectura.

Las Islas Caimán aparecen como una alternativa para quienes ya viajaron a destinos clásicos del Caribe y buscan combinar playas de aguas transparentes con gastronomía, naturaleza y actividades fuera del hotel. Así lo explicó Carla Polise, directora comercial de Promovere, representante del destino en Argentina, durante una entrevista con Amo Viajar.

Es un destino del Caribe no tradicional. Está dedicado a ese pasajero que ya conoce lo más típico del Caribe, que quizás ya fue a México, a República Dominicana o conoce playas de Colombia”, definió Polise.

Conocé más sobre este destino en amoviajar.info

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