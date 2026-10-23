Panamá, mucho más que una escala: playas paradisíacas, naturaleza y experiencias para descubrir

Panamá quiere dejar de ser solamente una escala aérea para convertirse en el destino principal de las vacaciones. Con playas de aguas cristalinas, islas tropicales, una capital moderna y una rica diversidad cultural, el país centroamericano ofrece experiencias que van mucho más allá de su famoso canal.

Así lo explicó Ángeles Antunes, gerente comercial, de Marketing y Producto de Nites Travel, durante una entrevista en Amo Viajar, el programa de turismo de La Brújula 24, donde destacó las oportunidades que ofrece el destino para el mercado argentino.

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