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Escandinavia desde bahía: un viaje en grupo por fiordos, capitales y minicruceros
Con salida prevista para el 19 de junio, la propuesta recorre Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia durante 14 días. Incluye vuelos, hoteles 4 estrellas, trenes turísticos, dos minicruceros y algunas de las grandes postales de los fiordos noruegos.
Viajar por Escandinavia combinando grandes capitales europeas, fiordos, trenes panorámicos y navegaciones es el eje de una nueva salida grupal que partirá desde Bahía Blanca el 19 de junio de 2027. El itinerario, que propone Ignisci Travel, tendrá una duración total de 14 días, con 12 noches en destino y una noche previa en Buenos Aires.
El recorrido comenzará en Copenhague y finalizará en Helsinki, atravesando Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Los vuelos internacionales serán con Lufthansa, con conexión en Frankfurt, mientras que los traslados dentro de Escandinavia combinarán buses, ferries, trenes y barcos.
Todo y mucho más sobre esta salida en amoviajar.info
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