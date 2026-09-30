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Mar del Plata: cuánto cuesta alquilar una semana en el verano 2027

El Colegio de Martilleros difundió los valores orientativos para la temporada 2026/2027. Los alquileres parten desde $375.000 por semana para un departamento de un ambiente y llegan a $1.176.000 para un chalet de tres ambientes.

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A poco más de dos meses del comienzo del verano, Mar del Plata ya tiene valores de referencia para los alquileres temporarios de la temporada 2026/2027. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata sugirió una actualización del 25% respecto del verano pasado, aunque aclaró que los precios finales dependerán de cada propiedad y de la relación entre oferta y demanda.

Para quienes estén pensando en pasar sus vacaciones en La Feliz, los nuevos valores permiten tener una primera referencia del presupuesto necesario para una estadía de una semana.

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