Mar del Plata: cuánto cuesta alquilar una semana en el verano 2027

A poco más de dos meses del comienzo del verano, Mar del Plata ya tiene valores de referencia para los alquileres temporarios de la temporada 2026/2027. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata sugirió una actualización del 25% respecto del verano pasado, aunque aclaró que los precios finales dependerán de cada propiedad y de la relación entre oferta y demanda.

Para quienes estén pensando en pasar sus vacaciones en La Feliz, los nuevos valores permiten tener una primera referencia del presupuesto necesario para una estadía de una semana.

Seguí leyendo esta noticia en amoviajar.info