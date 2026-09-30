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Dos fines de semana largos en noviembre: siete destinos para una escapada
Noviembre de 2026 tendrá dos fines de semana largos de tres días en Argentina. Puerto Madryn, Mendoza, Salta, Iguazú y Bariloche aparecen entre las alternativas nacionales, mientras que Río de Janeiro y Cancún permiten pensar en una salida internacional si se suman algunos días.
Noviembre ofrecerá este año dos oportunidades para organizar una escapada de tres días. La primera será del sábado 7 al lunes 9 de noviembre, luego de que el Gobierno nacional estableciera un feriado en todo el país con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.
La segunda llegará del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, por el traslado del feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Para quienes estén pensando en aprovechar alguno de esos descansos, hay destinos que por conectividad, distancias y propuestas pueden adaptarse especialmente bien a una estadía corta.
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