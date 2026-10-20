Amo Viajar, de La Brújula 24, nominado al Martín Fierro Federal 2026

Una gran noticia para la radio bahiense y para todos los que forman parte de La Brújula 24. Amo Viajar fue nominado por segunda vez a los Premios Martín Fierro Federal 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la radio y la televisión del interior de la Argentina.

El programa, conducido por Martín Noir y Alejandro Zamora, recibió nuevamente una nominación en la categoría Mejor Programa de Servicios en Radio, el mismo rubro en el que ya había sido distinguido con una candidatura anterior.

La nominación representa un reconocimiento al trabajo de producción, conducción y realización de un espacio dedicado a descubrir destinos, compartir experiencias y acercar información útil para quienes disfrutan de viajar.

Pero también constituye un reconocimiento al trabajo cotidiano de La Brújula 24 FM 93.1, una emisora que apuesta a la producción de contenidos propios y a una programación que combina información, entretenimiento y servicios para su audiencia.

El único programa de radio bahiense nominado

La distinción tiene un valor especial: Amo Viajar es el único programa de radio de Bahía Blanca que integra la lista de nominados de esta edición.

En televisión, la ciudad también estará representada por dos producciones de Canal 7: Adultos activos, en la categoría De Servicios, y Buscando... la voz del tango, en Entretenimientos. Además, Tango en la Bahía, también de Canal 7, figura entre los nominados del rubro Musical.

De esta manera, Bahía Blanca vuelve a tener presencia en una de las ceremonias más relevantes de la industria audiovisual argentina.

Los competidores de Amo Viajar

En la categoría De Servicios en Radio, los tres programas nominados son:

Amo Viajar – La Brújula FM 93.1, Bahía Blanca, Buenos Aires.

Apaga la luz y verás – FM Patagonia Andina, El Bolsón, Río Negro.

Sin Trámite – MDZ Radio FM, Mendoza.

La presencia de Amo Viajar entre los tres finalistas de esta categoría ratifica el reconocimiento nacional a una propuesta que nació en Bahía Blanca y que continúa creciendo, acercando historias, destinos, protagonistas y experiencias turísticas a sus oyentes y seguidores.

La ceremonia será el 31 de octubre en San Luis

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció oficialmente las nominaciones a los Premios Martín Fierro Federal 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo sábado 31 de octubre en Potrero de los Funes, provincia de San Luis.

Durante la gala se distinguirán las mejores producciones y labores profesionales de la radio y la televisión del interior del país, en categorías que abarcan periodismo, cultura, educación, deportes, entretenimiento, servicios e información, entre otras.

La expectativa es grande para los profesionales y medios de comunicación de distintas provincias que participarán de la celebración.

Un reconocimiento que también pertenece a la audiencia

Para quienes hacen Amo Viajar, esta segunda nominación significa un nuevo estímulo para continuar desarrollando un programa que busca informar, entretener e inspirar a través del turismo.

También es una oportunidad para agradecer a los entrevistados, colaboradores, productores, anunciantes y, especialmente, a los oyentes y seguidores que acompañan cada emisión.

La nominación es una alegría compartida por todo el equipo de La Brújula 24, que vuelve a estar presente en una competencia nacional de enorme prestigio.

Mientras llega la ceremonia del 31 de octubre, Amo Viajar ya tiene un motivo para celebrar: estar nuevamente entre los mejores programas de servicios de la radio del interior argentino.

El público puede seguir los contenidos, entrevistas y novedades del programa a través de amoviajar.info, sus redes sociales y las emisiones de La Brújula 24 FM 93.1.