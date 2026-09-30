Planetario de Sierra de la Ventana: astronomía, tecnología y una experiencia 4D

Sierra de la Ventana suma a sus propuestas de naturaleza y aventura una experiencia diferente. El Planetario de Sierra de la Ventana, dirigido por Javier Gómez, combina astronomía, tecnología y divulgación científica en una visita pensada tanto para turistas como para contingentes escolares.

“Desde los ocho años me gustaba la astronomía y alguna vez soñé con tener mi planetario”, recordó Gómez durante una entrevista con Amo Viajar. El proyecto comenzó a funcionar en octubre de 2023 y desde entonces fue incorporando nuevas estaciones y experiencias.

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