Hoy se entregan los Martín Fierro Federal: Amo Viajar, único programa de radio bahiense nominado

Llegó el día para Amo Viajar. Este sábado 31 de octubre se realizará la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro Federal 2026, donde el programa de La Brújula 24 FM 93.1 será el único representante de la radio de Bahía Blanca entre los nominados de todo el país.

La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tendrá lugar en el salón Caja de los Trebejos, en Potrero de los Funes, provincia de San Luis, y será transmitida en vivo por Crónica desde las 21.

El ciclo conducido por Martín Noir y Alejandro Zamora competirá en la categoría Mejor Programa de Servicios en Radio, junto a Apaga la luz y verás, de FM Patagonia Andina de El Bolsón (Río Negro), y Sin Trámite, de MDZ Radio FM de Mendoza.

Se trata de la segunda nominación de Amo Viajar a estos premios, que distinguen las producciones y labores profesionales más destacadas de la radio y la televisión del interior del país.

La propuesta, que se emite por La Brújula 24 FM 93.1, está dedicada al turismo y combina entrevistas, experiencias de viajeros, recomendaciones y recorridos por destinos nacionales e internacionales. Además, amplió su presencia a través de su portal amoviajar.info, YouTube y las redes sociales.

Noir y Zamora vivirán una noche que representa un nuevo reconocimiento al trabajo que desarrolla el equipo del programa y a la producción de contenidos radiales desde Bahía Blanca.

La ciudad también tendrá representantes en las categorías de televisión, con tres producciones de Canal 7: Adultos activos, en el rubro De Servicios; Buscando... la voz del tango, en Entretenimientos; y Tango en la Bahía, en Musical.

La expectativa estará puesta esta noche en conocer a los ganadores de cada categoría, en una edición que reunirá a periodistas, conductores, productores y realizadores de distintos puntos de la Argentina.

Para La Brújula 24, la nominación de Amo Viajar constituye un nuevo reconocimiento a su propuesta radial, que vuelve a competir por una de las distinciones más importantes de los medios de comunicación del interior del país.