Destacada C
Hoy se entregan los Martín Fierro Federal: Amo Viajar, único programa de radio bahiense nominado
El ciclo de La Brújula 24 FM 93.1, conducido por Martín Noir y Alejandro Zamora, competirá en la categoría De Servicios. La ceremonia se realizará en San Luis, con transmisión en vivo desde las 21.
Llegó el día para Amo Viajar. Este sábado 31 de octubre se realizará la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro Federal 2026, donde el programa de La Brújula 24 FM 93.1 será el único representante de la radio de Bahía Blanca entre los nominados de todo el país.
La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tendrá lugar en el salón Caja de los Trebejos, en Potrero de los Funes, provincia de San Luis, y será transmitida en vivo por Crónica desde las 21.
El ciclo conducido por Martín Noir y Alejandro Zamora competirá en la categoría Mejor Programa de Servicios en Radio, junto a Apaga la luz y verás, de FM Patagonia Andina de El Bolsón (Río Negro), y Sin Trámite, de MDZ Radio FM de Mendoza.
Se trata de la segunda nominación de Amo Viajar a estos premios, que distinguen las producciones y labores profesionales más destacadas de la radio y la televisión del interior del país.
La propuesta, que se emite por La Brújula 24 FM 93.1, está dedicada al turismo y combina entrevistas, experiencias de viajeros, recomendaciones y recorridos por destinos nacionales e internacionales. Además, amplió su presencia a través de su portal amoviajar.info, YouTube y las redes sociales.
Noir y Zamora vivirán una noche que representa un nuevo reconocimiento al trabajo que desarrolla el equipo del programa y a la producción de contenidos radiales desde Bahía Blanca.
La ciudad también tendrá representantes en las categorías de televisión, con tres producciones de Canal 7: Adultos activos, en el rubro De Servicios; Buscando... la voz del tango, en Entretenimientos; y Tango en la Bahía, en Musical.
La expectativa estará puesta esta noche en conocer a los ganadores de cada categoría, en una edición que reunirá a periodistas, conductores, productores y realizadores de distintos puntos de la Argentina.
Para La Brújula 24, la nominación de Amo Viajar constituye un nuevo reconocimiento a su propuesta radial, que vuelve a competir por una de las distinciones más importantes de los medios de comunicación del interior del país.
Hoy se entregan los Martín Fierro Federal: Amo Viajar, único programa de radio bahiense nominado
Sábado con una máxima casi de verano: el pronóstico para el fin de semana en Bahía
Colapinto vuelve a la pista en México: los horarios de la última práctica y la clasificación
Moto choca a dos vehículos estacionados: su conductor iba sin seguro y la licencia vencida
Julieta Prandi reapareció tras su separación de Emanuel Ortega y sorprendió con una decisión
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Investigan la venta irregular de terrenos y allanan una escribanía y cinco inmobiliarias
-
Noticias B21 horas ago
Reparan una cañería en La Carrindanga y hay problemas con el agua en cinco barrios
-
Noticias B20 horas ago
A un año de perder sus piernas, Oriana afronta un nuevo desafío
-
Noticias B18 horas ago
Una mujer provocó incidentes en el centro y mordió a una policía en la comisaría
-
Espectáculos22 horas ago
Se mueve el tablero de la TV: quiénes se quedan y quiénes podrían cambiar de canal
-
Noticias B24 horas ago
Habló el sindicalista baleado: "La pregunta del millón es quién lo mandó"
-
Noticias B15 horas ago
Liberan al acusado de pegarle un tiro al sindicalista, pero le impusieron una perimetral
-
Noticias A22 horas ago
Ducati llegó a Bahía y marcó un hito para el Grupo Volkswagen