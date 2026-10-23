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Villa de merlo: qué hacer y por qué es ideal para una escapada de pocos días
Ubicada al pie de las Sierras de los Comechingones, Villa de Merlo es uno de los destinos turísticos más atractivos de San Luis. Sus miradores, senderos de montaña, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre permiten organizar una escapada de pocos días.
En diálogo con Amo Viajar, Nicolás Mancilla, representante del área de Turismo local, destacó el entorno natural y la posibilidad de desconectarse de la rutina.
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