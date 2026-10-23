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Villa de merlo: qué hacer y por qué es ideal para una escapada de pocos días

| 🕒 1 min. de lectura.

Ubicada al pie de las Sierras de los Comechingones, Villa de Merlo es uno de los destinos turísticos más atractivos de San Luis. Sus miradores, senderos de montaña, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre permiten organizar una escapada de pocos días.

En diálogo con Amo Viajar, Nicolás Mancilla, representante del área de Turismo local, destacó el entorno natural y la posibilidad de desconectarse de la rutina.

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