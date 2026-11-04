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Aruba y panamá: cómo combinar playas paradisíacas, excursiones y compras en un mismo viaje

Aruba se destaca por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y clima cálido durante todo el año. Combinada con una estadía en Panamá, ofrece una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar del Caribe, conocer nuevos lugares y aprovechar las compras.

| 🕒 1 min. de lectura.

En Amo Viajar conversamos con Trinidad Gómez, de Ignisci Travel, quien regresó recientemente de un viaje que combinó cuatro noches en Aruba con una estadía en Ciudad de Panamá. Durante la entrevista compartió recomendaciones sobre alojamiento, excursiones y transporte.

La nota completa y el video de la entrevista en amoviajar.info

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