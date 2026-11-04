La lluvia se retira de Bahía y el sol vuelve a brillar: a cuánto llegaría la máxima

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar definitivamente este miércoles en Bahía Blanca, luego de las jornadas de inestabilidad. Se espera una progresiva disminución de la nubosidad, mayor presencia de sol y una temperatura máxima que rondará entre los 20 y 21 grados.

Así lo anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en su habitual reporte para La Brújula 24, donde explicó que el viento continuará soplando del sector sur y sudoeste, lo que mantendrá las temperaturas en valores moderados.

"Una jornada, no les digo totalmente soleada, pero sí con bastante buena presencia de sol, con algo de nubes y con una temperatura moderada", señaló el especialista.

De Benedictis indicó que durante la mañana irá desapareciendo la nubosidad remanente y que, hacia la tarde, el cielo estará entre algo y parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

Para el jueves, el pronóstico anticipa condiciones similares, con poca nubosidad, cielo mayormente despejado y viento predominante del sector norte. Sin embargo, esta situación de estabilidad tendrá una breve interrupción hacia el final de la jornada.

"Entre mañana a la noche, casi llegando al final del día, y las primeras horas del viernes, se esperan algunas lluvias, algún chaparrón", advirtió el meteorólogo.

De todas maneras, aclaró que se tratará de un episodio pasajero y que posteriormente volverán a instalarse las buenas condiciones meteorológicas, que se mantendrían durante el resto de la semana y el fin de semana.

"Tenemos un período relativamente prolongado de tiempo estable, con características de buen sol, salvo por una breve interrupción que va a ser entre mañana a la noche y la madrugada del viernes", destacó.

En cuanto a las temperaturas, anticipó que irán aumentando paulatinamente durante los próximos días, aunque advirtió sobre un nuevo descenso térmico importante durante el fin de semana, que se hará sentir especialmente el sábado por la mañana.

Pese a esa caída de las temperaturas, De Benedictis remarcó que el dato más destacado del pronóstico es el regreso del buen tiempo, con varias jornadas de sol y condiciones agradables que incluso podrían extenderse hasta los primeros días de la próxima semana.