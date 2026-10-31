Habrá desempate por el descenso entre Sporting y La Armonía

La última fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga del Sur dejó una definición pendiente: Sporting y La Armonía deberán disputar un desempate para determinar el descenso, luego de finalizar igualados en la tabla acumulada.

Sporting consiguió el resultado que necesitaba en Punta Alta y derrotó 2-0 a Villa Mitre en el estadio Enrique Mendizábal. Sixto Theaux abrió el marcador a los 16 minutos y Jonathan Font sentenció el encuentro a los 88.

La victoria permitió al rojinegro, que había llegado a la jornada con 29 unidades en la general, alcanzar los 32 puntos y mantener sus posibilidades de continuar en Primera División.

La Armonía, en tanto, empató 0-0 frente a Libertad en el estadio Manuel Manzano y también terminó con 32 unidades. De esta manera, ambos equipos deberán enfrentarse en un partido desempate para resolver quién pierde la categoría.

Libertad, con la igualdad, aseguró su lugar en los playoffs y tendrá como rival a Huracán, que ya había llegado a la fecha con el primer puesto de la fase regular garantizado.

El Globo empató 2-2 con Bella Vista en La Loma. Felipe Acharez puso en ventaja al local a los 6 minutos, pero Johan Munives Cortes igualó a los 12. Tomás Segovia dio vuelta el marcador para Huracán a los 70 y Máximo Notti estableció la igualdad definitiva a los 84.

Bella Vista también consiguió la clasificación y se enfrentará en la próxima instancia con San Francisco.

El Santo derrotó 1-0 a Liniers en el estadio Gustavo Novoa con un gol de Marcelo Castellano a los 87 minutos y cerró la etapa regular con un triunfo que le permitió meterse entre los cuatro mejores.

De esta manera, los cruces de los playoffs serán Huracán-Libertad y San Francisco-Bella Vista, mientras que Sporting y La Armonía tendrán que volver a verse las caras para definir la permanencia en la máxima categoría de la Liga del Sur.

Villa Mitre, que necesitaba ganar para intentar ingresar a los playoffs, quedó eliminado tras la derrota en Punta Alta. Liniers tampoco logró avanzar luego de caer sobre el final frente a San Francisco.

Las fechas de los próximos partidos, en especial el del desempate entre Sporting y La Armonía, dependerá de cómo canalice la Liga del Sur la solicitud de que no se juegue ningún partido el fin de semana que viene por la visita del papa León XIV a la Argentina.