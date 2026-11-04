Atacó a policías con una botella de cerveza: tuvieron que disparar al aire para detenerlo

Un hombre de 31 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Bahía Blanca, luego de atacar a efectivos policiales con una botella de cerveza y resistirse a un procedimiento que obligó a los uniformados a efectuar disparos disuasivos.

El episodio se registró minutos antes de 1.30 en Marechal al 2300, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras recibir un llamado por la rotura de un vidrio en una vivienda del sector.

Según se informó, mientras los efectivos realizaban las primeras averiguaciones, un hombre que se encontraba en una propiedad lindante comenzó a comportarse de manera agresiva y arrojó una botella de cerveza contra los uniformados, aunque no logró lesionarlos.

La situación se complicó cuando familiares del involucrado intentaron entorpecer el procedimiento. Ante ese escenario, los policías efectuaron dos disparos disuasivos con postas de estruendo, utilizando una escopeta provista para ese fin, con el objetivo de controlar el conflicto.

Posteriormente, los efectivos ingresaron al terreno contiguo, donde el sospechoso opuso resistencia física y comenzó a forcejear con el personal policial, hasta que finalmente fue reducido.

El detenido fue identificado como Héctor Misael Chávez, de 31 años, quien quedó imputado por los delitos de daño, atentado y resistencia a la autoridad. Desde el Comando de Patrullas señalaron que ningún efectivo resultó herido durante el operativo.

Chávez fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.