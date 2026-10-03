Deportes
Olimpo goleó a Comercial y Sansinena venció a Dublin en el inicio de la fecha
La 10ª fecha del Torneo Clausura de la Primera División B de la Liga del Sur comenzó este sábado.
La Liga del Sur puso en marcha este sábado la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Primera División B, con triunfos de Olimpo y Sansinena en los primeros encuentros de la jornada.
En el Roberto Carminatti, Olimpo goleó 4-0 a Comercial. Jeremías Quijel abrió el marcador a los 69 minutos, mientras que Joaquín Alejandro Vidal amplió la diferencia a los 74 y 83. Marco Nahuel Colmenares, a los 80, convirtió el restante tanto del aurinegro.
Por su parte, Sansinena derrotó 2-1 a Dublin en el Luis Molina. Giuliano Nicolás Zinni puso en ventaja al conjunto de General Cerri a los 36 minutos y Manuel Alejandro Stortini marcó el segundo a los 49. Alex Nahuel Cornou descontó para la visita en tiempo agregado.
La programación de este sábado se completa en el Carlos Angelini, donde Pacífico de Bahía Blanca venció 2-0 a Pacífico de Cabildo. Lisandro Mariano Muzi convirtió el primer gol a los 17 minutos y Javier Maciel Navarrete marcó el segundo a los 78 minutos.
Posiciones - Clausura
|POS
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|OLIMPO
|10
|6
|3
|1
|23
|6
|+17
|21
|2
|ROSARIO PB
|9
|5
|4
|0
|13
|7
|+6
|19
|3
|TIRO FEDERAL
|9
|4
|3
|2
|19
|12
|+7
|15
|4
|COMERCIAL
|10
|4
|3
|3
|13
|18
|-5
|15
|5
|PACÍFICO BB
|10
|2
|5
|3
|8
|8
|0
|11
|6
|SANSINENA
|10
|2
|4
|4
|13
|21
|-8
|10
|7
|PACÍFICO C
|10
|2
|3
|5
|12
|19
|-7
|9
|8
|DUBLIN
|10
|1
|1
|8
|12
|22
|-10
|4
La fecha continuará mañana domingo con toda la actividad de la Primera División A, desde las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, con Franco Yatzky como árbitro.
También jugarán San Francisco-Sporting, en el Gustavo Novoa, con arbitraje de Oscar Perotti; La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani, con Mariano Perretti; y Bella Vista-Libertad, en La Loma, con Juan Vega. Este último encuentro se disputará sin público visitante.
Además, mañana se completará la fecha de la B con Rosario Puerto Belgrano-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, a puertas cerradas y con arbitraje de Franco Páez.
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