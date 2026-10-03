Olimpo goleó a Comercial y Sansinena venció a Dublin en el inicio de la fecha

La Liga del Sur puso en marcha este sábado la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Primera División B, con triunfos de Olimpo y Sansinena en los primeros encuentros de la jornada.

En el Roberto Carminatti, Olimpo goleó 4-0 a Comercial. Jeremías Quijel abrió el marcador a los 69 minutos, mientras que Joaquín Alejandro Vidal amplió la diferencia a los 74 y 83. Marco Nahuel Colmenares, a los 80, convirtió el restante tanto del aurinegro.

Por su parte, Sansinena derrotó 2-1 a Dublin en el Luis Molina. Giuliano Nicolás Zinni puso en ventaja al conjunto de General Cerri a los 36 minutos y Manuel Alejandro Stortini marcó el segundo a los 49. Alex Nahuel Cornou descontó para la visita en tiempo agregado.

La programación de este sábado se completa en el Carlos Angelini, donde Pacífico de Bahía Blanca venció 2-0 a Pacífico de Cabildo. Lisandro Mariano Muzi convirtió el primer gol a los 17 minutos y Javier Maciel Navarrete marcó el segundo a los 78 minutos.

Posiciones - Clausura

Ascenso Playoff TABLA DE POSICIONES POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 OLIMPO 10 6 3 1 23 6 +17 21 2 ROSARIO PB 9 5 4 0 13 7 +6 19 3 TIRO FEDERAL 9 4 3 2 19 12 +7 15 4 COMERCIAL 10 4 3 3 13 18 -5 15 5 PACÍFICO BB 10 2 5 3 8 8 0 11 6 SANSINENA 10 2 4 4 13 21 -8 10 7 PACÍFICO C 10 2 3 5 12 19 -7 9 8 DUBLIN 10 1 1 8 12 22 -10 4

La fecha continuará mañana domingo con toda la actividad de la Primera División A, desde las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, con Franco Yatzky como árbitro.

También jugarán San Francisco-Sporting, en el Gustavo Novoa, con arbitraje de Oscar Perotti; La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani, con Mariano Perretti; y Bella Vista-Libertad, en La Loma, con Juan Vega. Este último encuentro se disputará sin público visitante.

Además, mañana se completará la fecha de la B con Rosario Puerto Belgrano-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, a puertas cerradas y con arbitraje de Franco Páez.