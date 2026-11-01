Sansinena y Dublin cerraron el año ganando en la Liga del Sur

Sansinena y Dublin se depsidieron con victorias en su último partido en este 2026 en la Liga del Sur, por la última fecha del Torneo Clausura del Promocional.

Los de Cerri superaron por 1-0 a Rosario, que ya estaba clasificado para los playoffs, con gol de Manuel Stortini, de penal.

Mientras que el Rojo goleó en el barrio San Martín a Olimpo por 4-1. Nahuel Cornou por duplicado, Julián Troncoso y Marcos Acosta, en contra, anotaron los tantos del vencedor; mientras que Joaquín Vidal descontó para el Aurinegro que ya tenía el Nº1 asegurado en el Clausura.

La fecha se había iniciado el sábado con el triunfo de Comercial ante Pacífico en Cabildo por 1-0 y el empate sin goles entre Pacífico de Bahía y Tiro Federal.

En los playoffs, Olimpo recibirá a Comercial y Tiro Federal con Rosario. Cabe señalar que el conjunto portuario ganó el Apertura y se aseguró un lugar en la gran final en caso de no ganar el Clausura. Solo en caso de que Comercial gane el Clausura y ascienda, Tiro Federal (el que más puntos sacó durante el año) jugará la Promoción ante Sporting o La Armonía.

🏆 Torneo Clausura – Tabla de posiciones

Pos. Equipo Puntos 1° Olimpo 30 2° Tiro Federal 26 3° Rosario 22 4° Comercial 22 5° Pacífico de Bahía Blanca 19 6° Sansinena 14 7° Pacífico de Cabildo 10 8° Dublin 7

Clasificados a los playoffs: los cuatro primeros de la tabla.

📊 Tabla acumulada