Amo Viajar
Cruceros 2026 y 2027: destinos, navieras y consejos para viajar sin gastar de más
Viajar en crucero ofrece cada vez más alternativas para los argentinos, desde salidas de Buenos Aires hasta recorridos por el Caribe y Europa. Gerard, conocido como @chicodeloscruceros, compartió en Amo Viajar sus recomendaciones para elegir el barco ideal y evitar gastos innecesarios.
Los cruceros se consolidan como una alternativa para quienes buscan conocer varios destinos en un mismo viaje, sin tener que cambiar de hotel ni organizar traslados entre ciudades.
En una entrevista con Amo Viajar, Gerard Losio, creador de contenido especializado en cruceros y conocido en redes como @chicodeloscruceros, explicó que cada vez más argentinos se animan a explorar itinerarios que van más allá de las tradicionales salidas desde Buenos Aires hacia Brasil.
La nota completa y el video de la entrevista en amoviajar.info
Cruceros 2026 y 2027: destinos, navieras y consejos para viajar sin gastar de más
Aruba y panamá: cómo combinar playas paradisíacas, excursiones y compras en un mismo viaje
Escándalo en Olimpo: cerraron el fútbol femenino y las jugadoras estallaron contra la dirigencia
Tras el ataque en Palermo, advierten que las agresiones a mujeres trans "son frecuentes" en Bahía
Cronograma de fumigación
Más Leídas
-
Uncategorized21 horas ago
Corte de agua: cuándo comienzan los trabajos y cuáles son los barrios afectados
-
Noticias B10 horas ago
Detienen al exempleado de un restaurante: hirió a una mujer y amenazó con incendiar el local
-
Noticias B20 horas ago
"Uber infiel": lo detienen luego de que se fuera con la mercadería de un cliente
-
Noticias B10 horas ago
Atacó a policías con una botella de cerveza: tuvieron que disparar al aire para detenerlo
-
Noticias B22 horas ago
El municipio anunció la renovación del transporte público para mejorar frecuencias y sumar recorridos
-
Noticias B21 horas ago
Entre 50 y 60 jóvenes atacaron a mujeres trans en Buenos Aires
-
Noticias B24 horas ago
"Tenemos litio, tenemos cobre, pero hagamos fábricas", reclamó el economista Carlos Heller
-
El Tiempo11 horas ago
La lluvia se retira de Bahía y el sol vuelve a brillar: a cuánto llegaría la máxima