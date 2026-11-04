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Cruceros 2026 y 2027: destinos, navieras y consejos para viajar sin gastar de más

Viajar en crucero ofrece cada vez más alternativas para los argentinos, desde salidas de Buenos Aires hasta recorridos por el Caribe y Europa. Gerard, conocido como @chicodeloscruceros, compartió en Amo Viajar sus recomendaciones para elegir el barco ideal y evitar gastos innecesarios.

| 🕒 1 min. de lectura.

Los cruceros se consolidan como una alternativa para quienes buscan conocer varios destinos en un mismo viaje, sin tener que cambiar de hotel ni organizar traslados entre ciudades.

En una entrevista con Amo Viajar, Gerard Losio, creador de contenido especializado en cruceros y conocido en redes como @chicodeloscruceros, explicó que cada vez más argentinos se animan a explorar itinerarios que van más allá de las tradicionales salidas desde Buenos Aires hacia Brasil.

La nota completa y el video de la entrevista en amoviajar.info

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