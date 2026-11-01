Deportes
Liga del Sur: Olimpo y Rosario cierran el Clausura con dos partidos
El aurinegro, que ya se aseguró el primer puesto de la fase regular, visitará a Dublin, mientras que el conjunto puntaltense enfrentará a Sansinena en General Cerri. Ambos encuentros completarán la última fecha del Promocional.
La Liga del Sur completará este domingo la 14ª y última fecha del Torneo Clausura del Promocional, con dos encuentros que comenzarán a las 11 de la mañana y tendrán como protagonistas a Olimpo, Dublin, Sansinena y Rosario.
Solamente para cumplir, Olimpo visitará a Dublin con la tranquilidad de haber asegurado anticipadamente el primer puesto de la fase regular y su clasificación a los playoffs. Además, Rosario se medirá ante Sansinena.
Ayer, Comercial superó por la mínima a Pacífico de Cabildo, con gol de Emanuel Cartes, y Pacífico de Bahía y Tiro Federal empataron sin goles.
Los cruces del Clausura serán: Olimpo-Comercial y Tiro Federal-Rosario.
El sábado, por el Oficial, se definió que habrá desempate por el descenso entre Sporting y La Armonía; y además los playoffs del Clausura: Huracán-Libertad y San Francisco-Bella Vista.
Liga del Sur: Olimpo y Rosario cierran el Clausura con dos partidos
Dura baja en River: Aníbal Moreno quedó descartado ante Boca
Olimpo ganó con lo justo y avanzó en la Reválida
El empresario de la mesa chica del poder que no quiso entrar en política
La visita de León XIV suma feriados en noviembre: qué días serán y dónde regirán
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Moto choca a dos vehículos estacionados: su conductor iba sin seguro y la licencia vencida
-
Uncategorized24 horas ago
Colapinto vuelve a la pista en México: los horarios de la última práctica y la clasificación
-
El Tiempo23 horas ago
Sábado con una máxima casi de verano: el pronóstico para el fin de semana en Bahía
-
Deportes14 horas ago
Villa Mitre fue goleado por Douglas y se despidió del año
-
Noticias A21 horas ago
Aseguran que los mosquitos se adaptaron al clima de Bahía y en el verano podrían multiplicarse
-
Espectáculos24 horas ago
Julieta Prandi reapareció tras su separación de Emanuel Ortega y sorprendió con una decisión
-
Deportes15 horas ago
Habrá desempate por el descenso entre Sporting y La Armonía
-
Destacada C16 horas ago
El Municipio estima aumento de hasta 120% en la boleta del gas tras la exclusión de la Zona Fría