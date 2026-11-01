Liga del Sur: Olimpo y Rosario cierran el Clausura con dos partidos

La Liga del Sur completará este domingo la 14ª y última fecha del Torneo Clausura del Promocional, con dos encuentros que comenzarán a las 11 de la mañana y tendrán como protagonistas a Olimpo, Dublin, Sansinena y Rosario.

Solamente para cumplir, Olimpo visitará a Dublin con la tranquilidad de haber asegurado anticipadamente el primer puesto de la fase regular y su clasificación a los playoffs. Además, Rosario se medirá ante Sansinena.

Ayer, Comercial superó por la mínima a Pacífico de Cabildo, con gol de Emanuel Cartes, y Pacífico de Bahía y Tiro Federal empataron sin goles.

Los cruces del Clausura serán: Olimpo-Comercial y Tiro Federal-Rosario.

El sábado, por el Oficial, se definió que habrá desempate por el descenso entre Sporting y La Armonía; y además los playoffs del Clausura: Huracán-Libertad y San Francisco-Bella Vista.

