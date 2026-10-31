Deportes
A todo o nada: Sporting se juega la categoría y seis equipos pelean por los playoffs
La última fecha del Clausura de la Liga del Sur se disputa hoy con cuatro partidos desde las 15 en Primera División. El descenso, la Promoción y los clasificados a las semifinales tendrán una definición apasionante. También habrá dos encuentros del Promocional, uno de ellos a puertas cerradas.
La Liga del Sur vivirá este sábado una jornada decisiva, con la disputa de la 14ª y última fecha del Torneo Clausura de Primera División, en la que se definirán los tres lugares que quedan disponibles para los playoffs y la pelea por evitar el descenso.
Los cuatro encuentros comenzarán simultáneamente a las 15, con todas las miradas puestas en Punta Alta, donde Sporting recibirá a Villa Mitre en el estadio Enrique Mendizábal, en un duelo que puede marcar el futuro de ambos equipos.
El rojinegro llega último en la tabla acumulada, con 29 puntos, y está obligado a ganar para mantener sus posibilidades de conservar la categoría. Sin embargo, incluso con una victoria deberá esperar otros resultados para evitar el descenso directo o la Promoción.
Villa Mitre, por su parte, reúne 15 unidades en el Clausura y también necesita los tres puntos para intentar meterse entre los cuatro mejores. El tricolor viene de sufrir una dura derrota por 3 a 0 ante Libertad en El Fortín.
Otro partido de enorme importancia será Libertad-La Armonía, en el estadio Manuel Manzano. El milrayita suma 33 puntos en la general y todavía corre riesgo de jugar la Promoción, mientras que el velezano, con 31, necesita sumar para asegurar su permanencia y mantenerse en la pelea por la clasificación.
En La Loma, Bella Vista recibirá a Huracán, en un encuentro que se disputará sin público visitante. El Globo ya tiene asegurado el primer puesto del Clausura con 21 puntos, mientras que el albiverde, que suma 17, buscará conseguir la victoria que le garantice un lugar en los playoffs.
La programación del Oficial se completará con San Francisco-Liniers, en el estadio Gustavo Novoa. El Santo marcha segundo en el Clausura con 18 puntos y buscará sellar su clasificación, además de asegurar su continuidad en Primera División.
Con Huracán instalado en la primera posición, San Francisco, Bella Vista, La Armonía, Sporting, Libertad y Villa Mitre disputarán los tres lugares restantes para los playoffs.
En la tabla acumulada, el último descenderá directamente al Promocional y el penúltimo deberá disputar la Promoción. En caso de igualdad de puntos, se tendrán en cuenta los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados.
El Promocional también tendrá partidos decisivos
La actividad de la Primera B comenzará esta tarde con dos encuentros desde las 16.
Comercial visitará a Pacífico de Cabildo, en el estadio Carlos Angelini, en un partido que se disputará sin público visitante. El portuario tiene 19 puntos y buscará una victoria que le asegure el cuarto y último lugar disponible para los playoffs.
Su principal competidor es Pacífico de Bahía Blanca, que reúne 18 unidades y recibirá a Tiro Federal en el estadio Adolfo Pirola. Este encuentro se jugará a puertas cerradas, sin espectadores de ninguno de los dos clubes.
Olimpo, con 30 puntos, ya se aseguró el primer puesto de la fase regular, mientras que Tiro Federal (25) y Rosario Puerto Belgrano (22) también tienen garantizada su participación en los playoffs.
La fecha del Promocional se completará el domingo, desde las 11, con Sansinena-Rosario Puerto Belgrano, en el Luis Molina, y Dublin-Olimpo, en cancha del conjunto local.
La programación completa
Primera División – Sábado 31 de octubre, a las 15
- Bella Vista-Huracán, en Bella Vista Oficial. Sin público visitante.
- Libertad-La Armonía, en el Manuel Manzano.
- Sporting-Villa Mitre, en el Enrique Mendizábal.
- San Francisco-Liniers, en el Gustavo Novoa.
Promocional – Sábado 31 de octubre, a las 16
- Pacífico de Bahía Blanca-Tiro Federal, en el Adolfo Pirola. A puertas cerradas.
- Pacífico de Cabildo-Comercial, en el Carlos Angelini. Sin público visitante.
Promocional – Domingo 1 de noviembre, a las 11
- Sansinena-Rosario Puerto Belgrano, en el Luis Molina.
- Dublin-Olimpo, en Dublin Oficial.
Tabla de posiciones – Clausura de Primera División
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|21
|2°
|San Francisco
|18
|3°
|Bella Vista
|17
|4°
|La Armonía
|17
|5°
|Sporting
|16
|6°
|Libertad
|15
|7°
|Villa Mitre
|15
|8°
|Liniers
|13
Tabla acumulada – Primera División
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|47
|2°
|Bella Vista
|42
|3°
|Liniers
|36
|4°
|Villa Mitre
|34
|5°
|Libertad
|33
|6°
|San Francisco
|31
|7°
|La Armonía
|31
|8°
|Sporting
|29
Tabla de posiciones – Clausura del Promocional
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Olimpo
|30
|2°
|Tiro Federal
|25
|3°
|Rosario Puerto Belgrano
|22
|4°
|Comercial
|19
|5°
|Pacífico de Bahía Blanca
|18
|6°
|Sansinena
|11
|7°
|Pacífico de Cabildo
|10
|8°
|Dublin
|4
Tabla acumulada – Promocional
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Tiro Federal
|52
|2°
|Rosario Puerto Belgrano
|48
|3°
|Comercial
|46
|4°
|Olimpo
|46
|5°
|Sansinena
|32
|6°
|Pacífico de Bahía Blanca
|26
|7°
|Dublin
|21
|8°
|Pacífico de Cabildo
|18
A todo o nada: Sporting se juega la categoría y seis equipos pelean por los playoffs
Kicillof cargó contra Milei en Jujuy: "Es la estafa electoral más grande de la historia"
San Lorenzo enfrenta a Vélez en un partido crucial para la clasificación a playoffs
Liga de Plata: San Lorenzo pegó primero y La Falda sigue con vida
Unión Bahía no pudo con Quilmes y cerró la primera rueda con una derrota
Más Leídas
-
Noticias A17 horas ago
Investigan la venta irregular de terrenos y allanan una escribanía y cinco inmobiliarias
-
Noticias B18 horas ago
A un año de perder sus piernas, Oriana afronta un nuevo desafío
-
Noticias A24 horas ago
Grupo Dietrich inauguró en Bahía su primer concesionario exclusivo de camiones y buses Volkswagen
-
Deportes23 horas ago
Boca Unidos fue eliminado del Federal A y crecen las chances de un Olimpo-Villa Mitre
-
Espectáculos20 horas ago
Se mueve el tablero de la TV: quiénes se quedan y quiénes podrían cambiar de canal
-
Noticias B19 horas ago
Reparan una cañería en La Carrindanga y hay problemas con el agua en cinco barrios
-
Noticias B16 horas ago
Una mujer provocó incidentes en el centro y mordió a una policía en la comisaría
-
Noticias B22 horas ago
Habló el sindicalista baleado: "La pregunta del millón es quién lo mandó"