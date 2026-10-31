A todo o nada: Sporting se juega la categoría y seis equipos pelean por los playoffs

La Liga del Sur vivirá este sábado una jornada decisiva, con la disputa de la 14ª y última fecha del Torneo Clausura de Primera División, en la que se definirán los tres lugares que quedan disponibles para los playoffs y la pelea por evitar el descenso.

Los cuatro encuentros comenzarán simultáneamente a las 15, con todas las miradas puestas en Punta Alta, donde Sporting recibirá a Villa Mitre en el estadio Enrique Mendizábal, en un duelo que puede marcar el futuro de ambos equipos.

El rojinegro llega último en la tabla acumulada, con 29 puntos, y está obligado a ganar para mantener sus posibilidades de conservar la categoría. Sin embargo, incluso con una victoria deberá esperar otros resultados para evitar el descenso directo o la Promoción.

Villa Mitre, por su parte, reúne 15 unidades en el Clausura y también necesita los tres puntos para intentar meterse entre los cuatro mejores. El tricolor viene de sufrir una dura derrota por 3 a 0 ante Libertad en El Fortín.

Otro partido de enorme importancia será Libertad-La Armonía, en el estadio Manuel Manzano. El milrayita suma 33 puntos en la general y todavía corre riesgo de jugar la Promoción, mientras que el velezano, con 31, necesita sumar para asegurar su permanencia y mantenerse en la pelea por la clasificación.

En La Loma, Bella Vista recibirá a Huracán, en un encuentro que se disputará sin público visitante. El Globo ya tiene asegurado el primer puesto del Clausura con 21 puntos, mientras que el albiverde, que suma 17, buscará conseguir la victoria que le garantice un lugar en los playoffs.

La programación del Oficial se completará con San Francisco-Liniers, en el estadio Gustavo Novoa. El Santo marcha segundo en el Clausura con 18 puntos y buscará sellar su clasificación, además de asegurar su continuidad en Primera División.

Con Huracán instalado en la primera posición, San Francisco, Bella Vista, La Armonía, Sporting, Libertad y Villa Mitre disputarán los tres lugares restantes para los playoffs.

En la tabla acumulada, el último descenderá directamente al Promocional y el penúltimo deberá disputar la Promoción. En caso de igualdad de puntos, se tendrán en cuenta los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados.

El Promocional también tendrá partidos decisivos

La actividad de la Primera B comenzará esta tarde con dos encuentros desde las 16.

Comercial visitará a Pacífico de Cabildo, en el estadio Carlos Angelini, en un partido que se disputará sin público visitante. El portuario tiene 19 puntos y buscará una victoria que le asegure el cuarto y último lugar disponible para los playoffs.

Su principal competidor es Pacífico de Bahía Blanca, que reúne 18 unidades y recibirá a Tiro Federal en el estadio Adolfo Pirola. Este encuentro se jugará a puertas cerradas, sin espectadores de ninguno de los dos clubes.

Olimpo, con 30 puntos, ya se aseguró el primer puesto de la fase regular, mientras que Tiro Federal (25) y Rosario Puerto Belgrano (22) también tienen garantizada su participación en los playoffs.

La fecha del Promocional se completará el domingo, desde las 11, con Sansinena-Rosario Puerto Belgrano, en el Luis Molina, y Dublin-Olimpo, en cancha del conjunto local.

La programación completa

Primera División – Sábado 31 de octubre, a las 15

Bella Vista-Huracán, en Bella Vista Oficial. Sin público visitante.

Libertad-La Armonía, en el Manuel Manzano.

Sporting-Villa Mitre, en el Enrique Mendizábal.

San Francisco-Liniers, en el Gustavo Novoa.

Promocional – Sábado 31 de octubre, a las 16

Pacífico de Bahía Blanca-Tiro Federal, en el Adolfo Pirola. A puertas cerradas.

Pacífico de Cabildo-Comercial, en el Carlos Angelini. Sin público visitante.

Promocional – Domingo 1 de noviembre, a las 11

Sansinena-Rosario Puerto Belgrano, en el Luis Molina.

Dublin-Olimpo, en Dublin Oficial.

Tabla de posiciones – Clausura de Primera División

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 21 2° San Francisco 18 3° Bella Vista 17 4° La Armonía 17 5° Sporting 16 6° Libertad 15 7° Villa Mitre 15 8° Liniers 13

Tabla acumulada – Primera División

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 47 2° Bella Vista 42 3° Liniers 36 4° Villa Mitre 34 5° Libertad 33 6° San Francisco 31 7° La Armonía 31 8° Sporting 29

Tabla de posiciones – Clausura del Promocional

Pos. Equipo Puntos 1° Olimpo 30 2° Tiro Federal 25 3° Rosario Puerto Belgrano 22 4° Comercial 19 5° Pacífico de Bahía Blanca 18 6° Sansinena 11 7° Pacífico de Cabildo 10 8° Dublin 4

Tabla acumulada – Promocional